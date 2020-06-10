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Киев ожидает первый транш от МВФ в июне
2020-06-10T08:49
денис шмыгаль
мвф
владимир зеленский
украина
в мире
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денис шмыгаль, мвф, владимир зеленский, украина, в мире

Киев ожидает первый транш от МВФ в июне

08:49 10.06.2020
517
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КИЕВ, 10 июн – РИА Новости. Киев ожидает первый транш от МВФ, который составит 2,1 миллиарда долларов, уже в этом месяце, средства направят в госбюджет для поддержки экономики и помощи людям, сообщил в среду премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Совет управляющих Международного валютного фонда одобрил новую программу поддержки Украины на 18 месяцев общим объемом в 5 миллиардов долларов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев уже в ближайшее время получит первый транш от МВФ, который составит 2,1 миллиарда долларов, что на 200 миллионов больше, чем планировалось изначально.
"Совет директоров МВФ одобрил программу Stand-by для Украины общим объемом 5 миллиардов долларов. Программа рассчитана на полтора года… Первый транш в размере 2,1 миллиарда долларов мы ожидаем уже в этом месяце. Средства будут направлены в государственный бюджет для поддержки экономики и помощи людям", - написал Шмыгаль в Facebook.
Он отметил, что одобрение программы подтверждает ответственность власти, в частности, правительства Украины по выполнению своих обязательств перед международными партнерами. "Все структурные маяки, которые прописаны в документе, Украина должна делать хоть с МВФ, хоть без него. Это та повестка дня, который наша страна определила для развития комфортного государства. И сотрудничество с МВФ на ближайшие 18 месяцев даст нам возможность двигаться вперед как в этом вопросе, так и в отношениях с ЕС и другими международными партнерами", - добавил премьер.
Женщина с плакатом в Киеве
Вчера, 00:43
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0130031
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Денис ШмыгальМВФВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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