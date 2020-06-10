Киев ожидает первый транш от МВФ в июне

"Совет директоров МВФ одобрил программу Stand-by для Украины общим объемом 5 миллиардов долларов. Программа рассчитана на полтора года… Первый транш в размере 2,1 миллиарда долларов мы ожидаем уже в этом месяце. Средства будут направлены в государственный бюджет для поддержки экономики и помощи людям", - написал Шмыгаль в Facebook.

Он отметил, что одобрение программы подтверждает ответственность власти, в частности, правительства Украины по выполнению своих обязательств перед международными партнерами. "Все структурные маяки, которые прописаны в документе, Украина должна делать хоть с МВФ, хоть без него. Это та повестка дня, который наша страна определила для развития комфортного государства. И сотрудничество с МВФ на ближайшие 18 месяцев даст нам возможность двигаться вперед как в этом вопросе, так и в отношениях с ЕС и другими международными партнерами", - добавил премьер.