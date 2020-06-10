Московский планетарий подготовил к 12 июня праздничную онлайн-программу

В ноябре 2019 года Московский планетарий отметил свой 90-й юбилей. В 1994 году звездный дом был закрыт на капитальный ремонт и возобновил работу лишь 12 июня 2011 года. Сейчас это самый современный в России технически оснащенный научно-просветительский центр по астрономии.

"Каждый год 12 июня Московский планетарий фактически отмечает свой второй день рождения. К празднику мы подготовили для горожан творческий мастер-класс, лекции и музыкальный онлайн-эфир. Подписчики соцсетей смогут погрузиться в увлекательный мир науки и узнать много нового о космосе. Мы надеемся, что каждый найдет в этот день что-то интересное для себя и захочет после открытия прийти в наш планетарий", — приводятся в сообщении слова гендиректора планетария Виталия Тимофеева.

Праздник начнется в 12.00 с финального выпуска цикла "Домашняя обсерватория". Трансляция состоится на YouTube-канале и в социальных сетях "ВКонтакте" и Facebook. Затем на странице планетария во "ВКонтакте" пройдет мастер-класс по рисованию космоса акварелью. В 15.00 и 19.00 в соцсетях подписчикам расскажут об исследованиях Марса, в чем уникальность Красной планеты, почему ее считают запасной и есть ли все-таки жизнь на Марсе.