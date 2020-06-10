Журналист МИА "Россия сегодня" подал иск к польскому телеканалу TVP1

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Суд в Польше займется рассмотрением иска журналиста МИА "Россия сегодня" Суд в Польше займется рассмотрением иска журналиста МИА "Россия сегодня" Леонида Свиридова к польскому телеканалу TVP1 о защите чести и достоинства.

Исковому заявлению, которое есть в распоряжении РИА Новости, суд уже присвоил номер, однако еще не назначил дату рассмотрения.

Как рассказал РИА Новости истец, он требует от телеканала опровержения клеветнической информации о том, что он якобы был выслан из Польши в связи с обвинениями в шпионаже.

В сюжете "Конфедерация благодарит заграницу", вышедшем в эфире телеканала TVP1 24 мая 2019 года в рамках основного выпуска программы "Новости" в 19:30 по местному времени, говорится о том, что "одним из журналистов Sputnik является Леонид Свиридов, которого Польша выслала в 2015 году, обвиняя его в шпионаже".

В исковом заявлении, которое имеется в распоряжении РИА Новости, говорится, что утверждение телеканала "не соответствует действительности", так как Свиридову "никогда не предъявлялось обвинение в шпионаже, как и никакое другое обвинение, касающееся его работы и деятельности на территории Польши, а также истец никогда не был осужден".

Свиридов рассказал РИА Новости, что принял решение обратиться в суд после того, как направил телеканалу требование опубликовать опровержение неправдивой информации, но получил отказ.

Он просит суд обязать главного редактора программы "Новости" канала TVP1 опубликовать текст опровержения: "Не правда, что российский журналист Леонид Свиридов был выслан из Польши в связи с обвинением в шпионаже". При этом истец требует, чтобы данный текст был зачитан диктором в главном выпуске программы "Новости" в 19.30.

Кроме того, он просит суд обязать телеканал разместить тот же текст опровержения в печатном виде на интернет-сайте TVP1 и заблокировать видеоматериал, под названием "Конфедерация благодарит заграницу", который доступен до настоящего времени.

В качестве компенсации морального вреда Свиридов требует взыскать с главного редактора программы "Новости" TVP1 25 тысяч злотых (около 3,6 тысячи долларов) в свою пользу и 25 тысяч злотых перечислить на общественные нужды - в пользу фонда "Открытый диалог".

Кроме того истец требует взыскать с главного редактора Центра интерактивных средств массовой информации редакции интерактивных средств массовой информации Польского телевидения 5 тысяч злотых (около 1250 долларов) в свою пользу и столько же в пользу фонда "Открытый диалог".

Судебный процесс создаст прецедент, так как до настоящего времени ни один российский журналист не предпринимал попыток требовать от польских СМИ опровержения неправдивой информации через суд.

МИД Польши 24 октября 2014 года без объяснения причин аннулировал журналистскую аккредитацию Свиридова, который работал в Варшаве с 2003 года. После этого польские власти начали административную процедуру лишения Свиридова вида на жительство - статуса долговременного резидента ЕС. После его аннулирования, исполняя решение административного органа, журналист в 30-дневный срок покинул страну. Он был вынужден вылететь из Варшавы в Москву 12 декабря 2015 года без решения суда.

Все материалы дела российского журналиста засекречены, несмотря на многочисленные требования стороны защиты получить объяснения причин такого решения. Главный Административный суд Польши отказался рассекречивать документы по делу. В папке Свиридова фигурирует единственный официальный документ: письмо директора Агентства внутренней безопасности Польши (ABW), в котором указано, что "дальнейшее пребывание указанного гражданина на территории Польши является действительной и серьезной угрозой для безопасности государства", но ничего не говорится о причинах.

История Свиридова несколько раз попадала в мониторинговый отчет представителя ОБСЕ по свободе прессы о нарушении прав журналистов в странах организации. ОБСЕ зафиксировала за последнее время единственный случай нарушения прав журналиста в Польше, причем это нарушение прав не гражданина Польши, а гражданина России. В сентябре 2015 года российский корреспондент лично разговаривал в Варшаве с представителем ОБСЕ по свободе прессы на эту тему. В сентябре 2017 года члены российской делегации на ежегодной конференции ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве вновь заявили о незаконности высылки журналиста из Польши.