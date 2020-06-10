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В ЛНР двенадцатые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
2020-06-10T08:29
ситуация в днр и лнр
сцкк
донбасс
луганская народная республика
украина
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, луганская народная республика, украина, в мире

В ЛНР двенадцатые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков

08:29 10.06.2020
2044
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 10 июн - РИА Новости. Украинские силовики 12-е сутки не открывают огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в среду РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, с 29 мая украинские силовики не нарушали режим тишины.
"За 9 июня со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Президент Украины Владимир Зеленский
9 июня, 11:11
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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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