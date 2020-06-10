В ЛНР двенадцатые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 10 июн - РИА Новости. Украинские силовики 12-е сутки не открывают огонь по территории самопровозглашенной Украинские силовики 12-е сутки не открывают огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики , заявили в среду РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ( СЦКК ).

По данным представительства ЛНР в СЦКК, с 29 мая украинские силовики не нарушали режим тишины.

"За 9 июня со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.