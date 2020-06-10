https://ria.ru/20200610/1572723408.html
В ЛНР двенадцатые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
2020-06-10T08:29
2020-06-10T08:29
ситуация в днр и лнр
сцкк
донбасс
луганская народная республика
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564926475_0:99:3072:1827_1200x0_80_0_0_2651ee2d1e2ae1326d77a0b3feca7728.jpg
https://ria.ru/20200609/1572671052.html
1
донбасс
луганская народная республика
украина
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200610/1572723408.html?chat_room_id=1572723408
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564926475_0:99:3072:1827_1200x0_80_0_0_2651ee2d1e2ae1326d77a0b3feca7728.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564926475_171:0:2902:2048_1200x0_80_0_0_723cc27c67479de47785a876f8523181.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564926475_512:0:2560:2048_1200x0_80_0_0_c6e043e331ac2c7730efb3ba1c9d0d25.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, луганская народная республика, украина, в мире
ЛУГАНСК, 10 июн - РИА Новости.
Украинские силовики 12-е сутки не открывают огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики
, заявили в среду РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК
).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, с 29 мая украинские силовики не нарушали режим тишины.
"За 9 июня со стороны вооруженных формирований Украины
обстрелов не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.