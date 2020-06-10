Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200610/1572723259.html
Скабеева прокомментировала решение суда по Ефремову
2020-06-10T08:39
дтп с участием михаила ефремова
россия
ольга скабеева
шоу-бизнес
михаил ефремов
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155319/30/1553193011_0:169:2898:1799_1200x0_80_0_0_5f08595ea9c76e35d8ae40e014033caf.jpg
https://ria.ru/20200610/1572720080.html
Спасибо, её мнение очень "интересно"
87
Авторитетная женсчина
72
23
россия
москва
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572723259.html?chat_room_id=1572723259
Новости
ru-RU
217535
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155319/30/1553193011_0:169:2898:1799_1200x0_80_0_0_5f08595ea9c76e35d8ae40e014033caf.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155319/30/1553193011_138:0:2761:1967_1200x0_80_0_0_53b486d1d44ac0eae694f091debe46c0.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155319/30/1553193011_466:0:2433:1967_1200x0_80_0_0_1aaa5000a3b968bdd972f1e9b9a4f8e7.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп с участием михаила ефремова, россия, ольга скабеева, шоу-бизнес, михаил ефремов, москва, происшествия

Скабеева прокомментировала решение суда по Ефремову

08:22 10.06.2020 (обновлено: 08:39 10.06.2020)
217535
© РИА Новости / Владимир ПесняТелеведущая Ольга Скабеева
Телеведущая Ольга Скабеева
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Российская телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале прокомментировала ДТП с участием актера Михаила Ефремова, в результате которого погиб человек.
"Безвинно погибшего — бесконечно жаль!" — написала телеведущая.
Она заявила, что искренне верит, что система сработает и актер будет наказан.
"Мера пресечения до суда (действительно странная) еще ни о чем, надеюсь, не говорит", — отметила Скабеева.
В понедельник вечером на Смоленской площади в Москве Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль ВАЗ. Актера задержали. Экспертиза показала, что он был пьян.
Пострадавший в ДТП водитель автомобиля позднее скончался в больнице. Против актера возбудили уголовное дело, ему грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до 12 лет. В ходе судебного заседания Ефремов согласился с предъявленным ему обвинением. Артиста поместили под домашний арест до 9 августа.
Допрос актера Михаила Ефремова
Вчера, 03:31
Опубликовано видео опроса Ефремова
20098111774
Обсудить 23
ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияОльга СкабееваШоу-бизнесМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Спасибо, её мнение очень "интересно"
10 июня, 08:31
Я В ТАНКЕ
321510039
Авторитетная женсчина
10 июня, 08:35
Михаил Иванов
212000031
Рекомендуем
Избирательный участок в Минске
Четвертый кандидат в президенты Белоруссии собрала подписи для выдвижения
Допрос актера Михаила Ефремова
Опубликовано видео опроса Ефремова
Актер Александр Панкратов-Черный
Панкратов-Черный рассказал, кто причастен к ДТП с Ефремовым
Актер Михаил Ефремов в Таганском районном суде
Названы условия домашнего ареста Михаила Ефремова
Иван Охлобыстин
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Владимир Жириновский
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия
Здание Управления внутренних дел по Центральному административному округу г. Москвы, куда должны доставить на допрос актёра Михаила Ефремова
Адвокаты известных артистов отказались защищать Ефремова
Актер Михаил Ефремов в Таганском районном суде
Главный нарколог Минздрава рассказал о пьянстве Ефремова
Актер Владимир Долинский
Судимый актер Долинский высказался о судьбе Ефремова в тюрьме
Актер Михаил Ефремов в Таганском районном суде
Прокуратура взяла на контроль соблюдение Ефремовым домашнего ареста
Актер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Соловьев назвал Ефремова "подонком" после смертельного ДТП
Актер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
СК напомнил, что расследованием ДТП с Ефремовым занимается полиция
ДТП на перекрестке улиц Малышева – Мамина Сибиряка в Екатеринбурге
Адвокат рассказал, что может уберечь Ефремова от СИЗО
Мужчина проходит мимо киоска, торгующего полотенцами в виде банкнот евро в Афинах
Европу ожидает "большая трагедия"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
03:58Вирусолог заявил, что COVID-19 стал легче переноситься
03:40Врач рассказал, от чего может пропасть обоняние
03:37В ГД предложили применять куркуму, пихту и пиявок в профилактике COVID-19
03:32В Пермском крае два подростка утонули в реке
03:29В России космических туристов могут готовить к выходу в открытый космос
03:24В трех регионах проведут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
03:07В Минздраве оценили, сколько может занять лечение Ефремова от алкоголизма
03:06Разин рассказал, как Ефремов "вызывал ужас у всех"
03:04Названы безопасные направления для туристов
02:54Один из экс-полицейских, обвиняемых по делу Флойда, вышел под залог
Лента новостейМолния