WP: в 14 штатах США резко выросли темпы заражения коронавирусом

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Число случаев заражения коронавирусом в США с начала июня резко возросло в 14 штатах, сообщает издание Washington Post со ссылкой на собственные подсчеты.

Самые высокие показатели за последнюю неделю на Аляске, в Аризоне, Арканзасе, Техасе, Калифорнии, Северной Каролине, Южной Каролине, Флориде, Кентукки, Нью-Мексико, Миссисипи, Орегоне, Теннесси и Юте, а также в Пуэрто-Рико (свободно ассоциированным государством под управлением США).

Издание отмечает, что это происходит на фоне тенденции к увеличению числа случаев заражения в сельских районах США, в то время как "первая волна" инфицирования пришлась на густонаселенные города, такие как Нью-Йорк и Чикаго.

Ранее сообщалось, что Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) внимательно следит за ситуацией с протестами, связанными с гибелью Джорджа Флойда, и как они могут повлиять на статистику по COVID-19.

По данным института Хопкинса, в США выявлено 1,96 миллиона случаев заражения COVID-19, умерли почти 112 тысяч человек.