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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200610/1572723215.html
WP: в 14 штатах США резко выросли темпы заражения коронавирусом
2020-06-10T08:22
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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коронавирус covid-19, сша, в мире

WP: в 14 штатах США резко выросли темпы заражения коронавирусом

08:22 10.06.2020
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© AP Photo / John MinchilloПациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
© AP Photo / John Minchillo
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в США с начала июня резко возросло в 14 штатах, сообщает издание Washington Post со ссылкой на собственные подсчеты.
Самые высокие показатели за последнюю неделю на Аляске, в Аризоне, Арканзасе, Техасе, Калифорнии, Северной Каролине, Южной Каролине, Флориде, Кентукки, Нью-Мексико, Миссисипи, Орегоне, Теннесси и Юте, а также в Пуэрто-Рико (свободно ассоциированным государством под управлением США).
Издание отмечает, что это происходит на фоне тенденции к увеличению числа случаев заражения в сельских районах США, в то время как "первая волна" инфицирования пришлась на густонаселенные города, такие как Нью-Йорк и Чикаго.
Ранее сообщалось, что Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) внимательно следит за ситуацией с протестами, связанными с гибелью Джорджа Флойда, и как они могут повлиять на статистику по COVID-19.
По данным института Хопкинса, в США выявлено 1,96 миллиона случаев заражения COVID-19, умерли почти 112 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАВ мире
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