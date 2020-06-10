https://ria.ru/20200610/1572723185.html
В Якутии выявили 67 новых случаев заражения коронавирусом
2020-06-10T08:21
2020-06-10T08:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
айсен николаев
якутск
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, айсен николаев, якутск, общество
ЯКУТСК, 10 июн – РИА Новости.
Минимум случаев заболевания коронавирусом
за сутки зарегистрировано в Якутии с 20 мая, сообщил глава региона Айсен Николаев
на ежедневном брифинге оперативного штаба.
"На сегодняшний день зафиксировано 2753 случая коронавирусной инфекции. За последние сутки 67 новых случаев, из них 64 по городу Якутску
. По республике 67 - это минимум за последние несколько недель, с 20 мая… Меры постепенно начинают давать результаты…", - заявил Николаев.
Он подчеркнул, что расслабляться рано, в регионе 16 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, двое на аппарате ИВЛ.
"Подавляющее большинство в республике с начала эпидемии - 78% - это жители города Якутска… Есть определенные положительные результаты, которые вызваны ограничением по торговле. С учетом данной ситуации мы посчитали нужным в эту субботу, 13 июня, объявить санитарный день для оптовых баз. Думаю, что магазины уже закрывать не надо. Но вот для оптовых баз, где на самом деле требуется постоянная санитарная обработка, суббота выходным днем должна стать", - сказал он.
По словам Николаева, положительная динамика наблюдается в части выздоровления людей от коронавируса – за последние сутки 100 человек полностью выздоровели от COVID-19. За весь период выздоровели 1511 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.