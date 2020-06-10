В Якутии выявили 67 новых случаев заражения коронавирусом

"Подавляющее большинство в республике с начала эпидемии - 78% - это жители города Якутска… Есть определенные положительные результаты, которые вызваны ограничением по торговле. С учетом данной ситуации мы посчитали нужным в эту субботу, 13 июня, объявить санитарный день для оптовых баз. Думаю, что магазины уже закрывать не надо. Но вот для оптовых баз, где на самом деле требуется постоянная санитарная обработка, суббота выходным днем должна стать", - сказал он.