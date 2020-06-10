Генассамблею ООН предложили провести без глав государств

ООН, 10 июн – РИА Новости. Председатель Генассамблеи ООН Председатель Генассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде предлагает странам-членам организации рассмотреть возможность провести неделю высокого уровня сессии Генассамблеи 22-29 сентября без личного участия лидеров государств, предполагается, что в зале покажут заранее записанные выступления, следует из письма главы ГА ООН.

Письмо было разослано странам-членам ООН во вторник. Копия письма имеется в распоряжении РИА Новости.

"Я предполагаю, что ограничения на международные поездки и проведение крупных мероприятий при личном участии из-за пандемии COVID-19 могут оставаться в той или иной степени в сентябре 2020 года", - написал Банде.

По его словам, Генассамблея должна рассмотреть возможность "проведения общих прений и заседаний высокого уровня в ином формате".

В этой связи председатель ГА ООН изложил странам-членам ООН ряд предложений.

В частности Банде предлагает, чтобы общие прения прошли в соответствии с графиком - с 22 по 29 сентября 2020 года.

"Открытие общих прений состоялось бы при участии председателя 75-й сессии Генеральной Ассамблеи, который бы выступил с вступительным заявлением, и генерального секретаря ООН, который бы представил свой доклад о работе организации в зале Генассамблеи 22 сентября 2020 года", - говорится в письме.

Согласно предложению председателя ГА ООН, главы государств и правительств, министры, представляющие государства-члены, представили бы заранее записанные видеообращения для трансляции на общих прениях. Выступление должно быть представлено каждым государством-членом в секретариат ООН через постоянное представительство страны. В качестве альтернативы отмечается, что заявление может зачитать в зале Генассамблеи постпред страны при ООН.

Видеозапись должна быть представлена под эмбарго за пять дней до запланированных общих прений, сказано в письме.

Выступающим будет рекомендовано, как обычно, ограничить продолжительность своих предварительно записанных заявлений длительностью до 15 минут.

"Физическое присутствие в зале Генеральной Ассамблеи на общих прениях будет ограничено одним или, если позволяет ситуация, двумя делегатами на делегацию, базирующуюся в Нью-Йорке", - предложил Банде.

Ни у кого из находящихся в зале не должно быть симптомов коронавируса, делегаты должны будут соблюдать дистанцию и постоянно находиться в масках, сказано в письме.

Кроме того, председатель ГА ООН предлагает провести саммит по биоразнообразию 30 сентября 2020 года; заседание высокого уровня Генеральной Ассамблеи, посвященное 25-й годовщине четвертой Всемирной конференции по положению женщин - 1 октября 2020 года; и совещание высокого уровня по чествованию и продвижению Международного дня полной ликвидации ядерного оружия - 2 октября 2020 года.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 7 миллионов случаев заражения, свыше 404 тысяч человек скончались.