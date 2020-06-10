В Одессе обрушился четырехэтажный дом

КИЕВ, 10 июн — РИА Новости. Четырехэтажный дом частично обрушился в Одессе, эвакуировали 24 жителя, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"В 3:09 (совпадает с мск) 10 июня в Одессе по улице Ясная, 10, произошло обрушение части здания четырехэтажного жилого дома (1912 года постройки) на десять квартир (зарегистрировано 35 человек, проживало 24 человека). Из дома вывели 24 жителя", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в разрушенной части дома расположены пять квартир, в которых проживали десять человек.
Как сообщает пресс-служба МВД в Facebook, в результате обрушения повреждена газовая труба, место повреждения пока не обнаружили. Работы по разбору строительных конструкций не проводятся из-за запаха газа.
На месте работает штаб по ликвидации аварии, привлечены более 50 спасателей и шесть единиц техники.
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