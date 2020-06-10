В Одессе обрушился четырехэтажный дом

КИЕВ, 10 июн — РИА Новости. Четырехэтажный дом частично обрушился в Четырехэтажный дом частично обрушился в Одессе , эвакуировали 24 жителя, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В 3:09 (совпадает с мск) 10 июня в Одессе по улице Ясная, 10, произошло обрушение части здания четырехэтажного жилого дома (1912 года постройки) на десять квартир (зарегистрировано 35 человек, проживало 24 человека). Из дома вывели 24 жителя", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в разрушенной части дома расположены пять квартир, в которых проживали десять человек.

Как сообщает пресс-служба МВД в Facebook , в результате обрушения повреждена газовая труба, место повреждения пока не обнаружили. Работы по разбору строительных конструкций не проводятся из-за запаха газа.