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Новое оружие России
https://ria.ru/20200610/1572722768.html
МиГ-35 оснастят голосовым помощником, дающим советы летчику
2020-06-10T10:22
новое оружие россии
россия
миг-35
ростех
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
юрий слюсарь
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россия, миг-35, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), юрий слюсарь

МиГ-35 оснастят голосовым помощником, дающим советы летчику

08:05 10.06.2020 (обновлено: 10:22 10.06.2020)
442
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМногофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35
Многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российский новейший истребитель МиГ-35 получит новую экспертную систему, которая будет подсказывать летчику во многих сложных ситуациях, сообщил в интервью РИА Новости летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации "МиГ" (входит в ОАК Ростеха) Дмитрий Селиванов.
"В новом истребителе все направлено на помощь летчику. Он может в критической ситуации даже подсказать, как лучше поступить. Кроме того, сейчас разрабатывается экспертная система, которая будет подсказывать летчику во многих ситуациях", - сказал Селиванов.
По его словам, уже сейчас в самолете есть речевой информатор. "Мы ее называем Рита – речевой информатор. Девушка говорит приятным, спокойным голосом, даже если пожар в двигателе случается. Она не всегда болтает, а подсказывает только если самолет подходит к каким-то ограничениям. При боевом применении тоже есть подсказки", - сказал Селиванов.
МиГ-35
Новейший истребитель МиГ-35 оснащается новыми двигателями с увеличенной тягой, имеет возможность дозаправки топливом в полете и выполнения роли танкера. Кроме того, полностью унифицирован одноместный и двухместный варианты самолета по конструкции планера, комплексу бортового оборудования и выполняемым функциям.
Многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35
27 марта, 15:24Сказано в эфире
"Идеальный вариант". Военный эксперт перечислил преимущества МиГ-35The National Interest восхитилось российским истребителем МиГ-35. В эфире радио Sputnik военный эксперт Дмитрий Литовкин прокомментировал публикацию.
Новейшее бортовое оборудование в сочетании с высокоточным вооружением позволяют истребителю МиГ-35 решать широкий спектр задач, среди которых: завоевание господства в воздухе в противоборстве с истребителями четвертого и пятого поколений, перехват современных средств воздушного нападения, нанесение ударов высокоточным оружием по наземным и надводным целям без входа в зону ПВО днем и ночью в любых погодных условиях, ведение воздушной разведки с использованием оптико-электронных и радиотехнических средств, а также участие в групповых действиях и выполнение функции воздушного пункта управления авиационными группами.
Экипаж самолета - один или два человека, максимальный взлетный вес – 24 500 кг, максимальная внешняя нагрузка – 6 500 кг, максимальная тяга – до 18 000 кгс, максимальная скорость – 2 100 км/ч, практический потолок – 16 000 м, максимальная эксплуатационная перегрузка – 9G, максимальная дальность полета – 3 000 км.
На девяти точках внешней подвески МиГ-35 может нести широкий спектр вооружений. Это управляемые ракеты класса "воздух-воздух" малой, средней и большой дальностей, ракеты класса "воздух-поверхность", предназначенные для поражения наземных (надводных) целей, корректируемые авиационные бомбы, неуправляемые ракеты, авиабомбы и разовые бомбовые контейнеры калибра от 100 до 500 кг. Кроме того, на истребителе установлена встроенная автоматическая 30-мм пушка.
Истребители МиГ-29 ВВС Сербии сопровождают почетным эскортом самолет российского министра обороны Сергея Шойгу, прибывшего в Сербию с рабочим визитом. Стоп-кадр видео
4 марта, 11:35
Не отвлекаться в воздухе. На МиГ-29 и МиГ-35 введут новейшую систему
В конце 2019 года генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь в интервью РИА Новости сообщал, что создается новый экспортный вариант истребителя МиГ-35 с обновленной кабиной.
Экспортная версия МиГ-35 отличается от обычной измененной геометрией планера и обновленной системой бортового радиолокационного оборудования. Комплектация предусматривает оснащение радаром с активной фазированной решеткой (АФАР), способным захватывать и сопровождать до 30 воздушных целей одновременно.
Читайте полный текст интервью с Дмитрием Селивановым >>
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Новое оружие РоссииРоссияМиГ-35РостехОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Юрий Слюсарь
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