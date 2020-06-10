МиГ-35 оснастят голосовым помощником, дающим советы летчику

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российский новейший истребитель Российский новейший истребитель МиГ-35 получит новую экспертную систему, которая будет подсказывать летчику во многих сложных ситуациях, сообщил в интервью РИА Новости летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации "МиГ" (входит в ОАК Ростеха ) Дмитрий Селиванов.

"В новом истребителе все направлено на помощь летчику. Он может в критической ситуации даже подсказать, как лучше поступить. Кроме того, сейчас разрабатывается экспертная система, которая будет подсказывать летчику во многих ситуациях", - сказал Селиванов.

По его словам, уже сейчас в самолете есть речевой информатор. "Мы ее называем Рита – речевой информатор. Девушка говорит приятным, спокойным голосом, даже если пожар в двигателе случается. Она не всегда болтает, а подсказывает только если самолет подходит к каким-то ограничениям. При боевом применении тоже есть подсказки", - сказал Селиванов.

МиГ-35

Новейший истребитель МиГ-35 оснащается новыми двигателями с увеличенной тягой, имеет возможность дозаправки топливом в полете и выполнения роли танкера. Кроме того, полностью унифицирован одноместный и двухместный варианты самолета по конструкции планера, комплексу бортового оборудования и выполняемым функциям.

Новейшее бортовое оборудование в сочетании с высокоточным вооружением позволяют истребителю МиГ-35 решать широкий спектр задач, среди которых: завоевание господства в воздухе в противоборстве с истребителями четвертого и пятого поколений, перехват современных средств воздушного нападения, нанесение ударов высокоточным оружием по наземным и надводным целям без входа в зону ПВО днем и ночью в любых погодных условиях, ведение воздушной разведки с использованием оптико-электронных и радиотехнических средств, а также участие в групповых действиях и выполнение функции воздушного пункта управления авиационными группами.

Экипаж самолета - один или два человека, максимальный взлетный вес – 24 500 кг, максимальная внешняя нагрузка – 6 500 кг, максимальная тяга – до 18 000 кгс, максимальная скорость – 2 100 км/ч, практический потолок – 16 000 м, максимальная эксплуатационная перегрузка – 9G, максимальная дальность полета – 3 000 км.

На девяти точках внешней подвески МиГ-35 может нести широкий спектр вооружений. Это управляемые ракеты класса "воздух-воздух" малой, средней и большой дальностей, ракеты класса "воздух-поверхность", предназначенные для поражения наземных (надводных) целей, корректируемые авиационные бомбы, неуправляемые ракеты, авиабомбы и разовые бомбовые контейнеры калибра от 100 до 500 кг. Кроме того, на истребителе установлена встроенная автоматическая 30-мм пушка.

В конце 2019 года генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь в интервью РИА Новости сообщал, что создается новый экспортный вариант истребителя МиГ-35 с обновленной кабиной.