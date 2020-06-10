В Москве в среду ожидают грозы и жару до 30 градусов

"Сегодня столичный регион останется под влиянием раскаленного жаркого антициклона. Температурный режим у нас по-прежнему на 6-7 градусов будет превышать средние многолетние значения, при переменной облачности воздух в черте города прогреется до 28-30 градусов, в столичном регионе мы обещаем +26…+31, но в полуденные часы в отдельных районах области, в первую очередь это касается западных районов, могут брызнуть короткие ливневые дожди, местами прогреметь грозы", - рассказала Волосюк.