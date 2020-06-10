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В Москве в среду ожидают грозы и жару до 30 градусов
2020-06-10T17:30
москва
общество
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москва, общество

В Москве в среду ожидают грозы и жару до 30 градусов

08:02 10.06.2020 (обновлено: 17:30 10.06.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖара в Москве
Жара в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Жара в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Ливни с грозами и жара до +30 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сегодня столичный регион останется под влиянием раскаленного жаркого антициклона. Температурный режим у нас по-прежнему на 6-7 градусов будет превышать средние многолетние значения, при переменной облачности воздух в черте города прогреется до 28-30 градусов, в столичном регионе мы обещаем +26…+31, но в полуденные часы в отдельных районах области, в первую очередь это касается западных районов, могут брызнуть короткие ливневые дожди, местами прогреметь грозы", - рассказала Волосюк.
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8 июня, 11:03
Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей на этой неделе
По словам синоптика, ветер при этом будет дуть с юга, несильный, 2-7 метров в секунду, при грозах возможно кратковременное порывистое усиление ветра. Атмосферное давление изменится незначительно и составит 750 миллиметров ртутного столба, это немного выше привычных для Москвы значений.
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