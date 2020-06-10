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В Горном Алтае за сутки выявили восемь случаев COVID-19
2020-06-10T07:44
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика алтай, происшествия

В Горном Алтае за сутки выявили восемь случаев COVID-19

07:44 10.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
БАРНАУЛ, 10 июн - РИА Новости. Восемь новых случаев коронавирусной инфекции выявлено Республике Алтай за сутки, общее число подтвержденных случаев заболевания в регионе составляет 212, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
"Коронавирус подтвердился у четырех жителей Горно-Алтайска, трех жителей Улаганского района, вернувшихся из другого региона, и жительницы Майминского района. Четыре из восьми случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими. С учетом этого, на данный момент в Республике Алтай лабораторно подтверждено 212 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
Сообщается, что за все время 62 случая заражения выявили в Горно-Алтайске, 60 - в Кош-Агачском районе, 25 - в Турочакском районе, 20 - в Улаганском районе, 17 - в Майминском районе, 11 - в Онгудайском районе, 8 - в Усть-Коксинском районе, 4 - в Шебалинском районе, 3 - в Усть-Канском районе, 2 - в Чемальском районе.
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"Выздоровели шесть пациентов из Горно-Алтайска, Кош-Агачского и Улаганского района. По данным на утро 10 июня, 109 человек выписаны из медучреждений", - уточняют в оперштабе.
За весь период в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовали 24 293 человека. Под медицинским наблюдением на карантине в регионе находится 979 человек.
С 10 июня в Республике Алтай закрыли для посещения Кош-Агачский район. Такое решение принято в связи с ростом числа заболевших на этой территории. Попасть в район теперь смогут только те, кто имеет там прописку. Выезд с территории также запрещен. Исключение сделали только для работников непрерывно действующих предприятий, медицинских, аптечных учреждений, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика АлтайПроисшествия
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