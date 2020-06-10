https://ria.ru/20200610/1572722391.html
Красноярец убил сожительницу и ее дочь и жил в квартире с трупами
2020-06-10T07:42
2020-06-10T07:42
следственный комитет россии (ск рф)
красноярск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569195361_0:0:3072:1728_1200x0_80_0_0_ee04e9da43d28e98eecb8a02904ace3a.jpg
https://ria.ru/20200609/1572700673.html
1
красноярск
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200610/1572722391.html?chat_room_id=1572722391
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569195361_0:0:3072:1728_1200x0_80_0_0_ee04e9da43d28e98eecb8a02904ace3a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569195361_0:0:2732:2048_1200x0_80_0_0_d8fc6ffe4cc87e44051d4467b59ae4ef.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569195361_290:0:2338:2048_1200x0_80_0_0_1a22149e14f569639dabf0414c58326e.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
следственный комитет россии (ск рф), красноярск, происшествия
КРАСНОЯРСК, 10 июн - РИА Новости.
Житель Красноярска
убил сожительницу, чтобы не отдавать долг, а также задушил ее двухлетнюю дочь, после чего еще несколько дней жил с ними в одной квартире, сообщает ГСУСК региона.
По версии следствия, инцидент произошел в сентябре 2019 года в квартире погибших. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он задушил женщину и ее дочь, после чего похитил и продал имевшиеся в квартире ценности.
"После убийства обвиняемый жил в квартире с телами погибших, а на все вопросы родственников об их местонахождении отвечал, что именно в данный момент они вышли из квартиры, не могут подойти к телефону, отвечал на смс сообщения, поступавшие на телефон погибшей", - говорится в сообщении.
По данным СК
, обвиняемый пытался ввести следствие в заблуждение, называя мотивом убийства ревность.
"Но проведенным расследованием установлено, что злоумышленник был должен женщине деньги, испытывал финансовые трудности, при этом нигде не работал. Эти обстоятельства привели к частым ссорам между гражданскими супругами и вполне обоснованным претензиям женщины... Итогом стало заявление сожительницы о расставании и требование вернуть ей долг в сумме 210 тысяч рублей, а также автомобиль, который ранее передала ему во временное пользование", - сообщает региональный главк.
В настоящее время расследование уголовного дела в отношении 22-ленего обвиняемого завершено и передано в суд на рассмотрение.