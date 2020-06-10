Красноярец убил сожительницу и ее дочь и жил в квартире с трупами

По версии следствия, инцидент произошел в сентябре 2019 года в квартире погибших. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он задушил женщину и ее дочь, после чего похитил и продал имевшиеся в квартире ценности.

"После убийства обвиняемый жил в квартире с телами погибших, а на все вопросы родственников об их местонахождении отвечал, что именно в данный момент они вышли из квартиры, не могут подойти к телефону, отвечал на смс сообщения, поступавшие на телефон погибшей", - говорится в сообщении.

"Но проведенным расследованием установлено, что злоумышленник был должен женщине деньги, испытывал финансовые трудности, при этом нигде не работал. Эти обстоятельства привели к частым ссорам между гражданскими супругами и вполне обоснованным претензиям женщины... Итогом стало заявление сожительницы о расставании и требование вернуть ей долг в сумме 210 тысяч рублей, а также автомобиль, который ранее передала ему во временное пользование", - сообщает региональный главк.