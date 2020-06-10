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Красноярец убил сожительницу и ее дочь и жил в квартире с трупами
2020-06-10T07:42
следственный комитет россии (ск рф)
красноярск
происшествия
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следственный комитет россии (ск рф), красноярск, происшествия

Красноярец убил сожительницу и ее дочь и жил в квартире с трупами

07:42 10.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 10 июн - РИА Новости. Житель Красноярска убил сожительницу, чтобы не отдавать долг, а также задушил ее двухлетнюю дочь, после чего еще несколько дней жил с ними в одной квартире, сообщает ГСУСК региона.
По версии следствия, инцидент произошел в сентябре 2019 года в квартире погибших. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он задушил женщину и ее дочь, после чего похитил и продал имевшиеся в квартире ценности.
"После убийства обвиняемый жил в квартире с телами погибших, а на все вопросы родственников об их местонахождении отвечал, что именно в данный момент они вышли из квартиры, не могут подойти к телефону, отвечал на смс сообщения, поступавшие на телефон погибшей", - говорится в сообщении.
По данным СК, обвиняемый пытался ввести следствие в заблуждение, называя мотивом убийства ревность.
"Но проведенным расследованием установлено, что злоумышленник был должен женщине деньги, испытывал финансовые трудности, при этом нигде не работал. Эти обстоятельства привели к частым ссорам между гражданскими супругами и вполне обоснованным претензиям женщины... Итогом стало заявление сожительницы о расставании и требование вернуть ей долг в сумме 210 тысяч рублей, а также автомобиль, который ранее передала ему во временное пользование", - сообщает региональный главк.
В настоящее время расследование уголовного дела в отношении 22-ленего обвиняемого завершено и передано в суд на рассмотрение.
Автомобиль Следственного комитета РФ
9 июня, 16:44
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Следственный комитет России (СК РФ)КрасноярскПроисшествия
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