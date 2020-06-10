В Киргизии за сутки выявили 38 случаев COVID-19

БИШКЕК, 10 июн - РИА Новости. Число случаев Число случаев COVID-19 Киргизии увеличилось за сутки на 38, до 2093, сообщили РИА Новости в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

"На 10 июня 2020 года по республике зарегистрировано 38 новых случаев СOVID-19. Из них 19 в Бишкеке", - заявил представитель штаба.

За сутки, по его словам, от коронавируса скончались два человека. "В Джалал-Абадской областной больнице умерла женщина, 72 года, и в Центре общеврачебной практики Панфиловского района умер мужчина, 70 лет", - уточнил собеседник агентства.

Как добавили в штабе, среди новых зараженных – шесть медработников. Выздоровели 89 пациентов.

Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 2093, среди которых 409 медработников. Умерли 26 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 1572 пациента.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 7 миллионов случаев заражения, свыше 404 тысяч человек скончались.