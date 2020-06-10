Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200610/1572722360.html
В Киргизии за сутки выявили 38 случаев COVID-19
2020-06-10T07:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
киргизия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148077/66/1480776692_0:129:3183:1919_1200x0_80_0_0_c270e3acfcb8c8edc20584ec86d93cc4.jpg
киргизия
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572722360.html?chat_room_id=1572722360
Новости
ru-RU
307
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/148077/66/1480776692_0:129:3183:1919_1200x0_80_0_0_c270e3acfcb8c8edc20584ec86d93cc4.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/148077/66/1480776692_227:0:2958:2048_1200x0_80_0_0_75d5baee78af1c168166ed4ace538c4f.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/148077/66/1480776692_568:0:2616:2048_1200x0_80_0_0_658f45cdcbc66418fb8ab88ec733677d.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, киргизия, в мире

В Киргизии за сутки выявили 38 случаев COVID-19

07:40 10.06.2020
307
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкБишкек
Бишкек
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
Бишкек. Архивное фото
БИШКЕК, 10 июн - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в Киргизии увеличилось за сутки на 38, до 2093, сообщили РИА Новости в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
"На 10 июня 2020 года по республике зарегистрировано 38 новых случаев СOVID-19. Из них 19 в Бишкеке", - заявил представитель штаба.
За сутки, по его словам, от коронавируса скончались два человека. "В Джалал-Абадской областной больнице умерла женщина, 72 года, и в Центре общеврачебной практики Панфиловского района умер мужчина, 70 лет", - уточнил собеседник агентства.
Как добавили в штабе, среди новых зараженных – шесть медработников. Выздоровели 89 пациентов.
Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 2093, среди которых 409 медработников. Умерли 26 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 1572 пациента.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7 миллионов случаев заражения, свыше 404 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
110000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КиргизияВ мире
Рекомендуем
Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке
В Киргизии выявили 23 новых случая коронавируса
Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке
В Киргизии выявили 25 новых случаев COVID-19
Контрольно-пропускной пункт, установленный на дороге в направлении Бишкека в Киргизии
В Киргизии рассказали о зараженных коронавирусом с неизвестным источником
Пробирки для забора биоматериала для теста на наличие вируса COVID-19
Число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 4547
Тестирование на коронавирус
В Бишкеке коронавирус выявили у шести сотрудников детсадов
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В Германии за сутки выявили 318 случаев COVID-19
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Киргизия обвинила Казахстан в несоблюдении принципов ЕАЭС
Мексика
В Мексике за сутки выявили 4199 случаев COVID-19
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
В Грузии выявили четыре новых случая заражения коронавирусом
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
В Москве за сутки умерли 56 пациентов с коронавирусом
Медицинские работники проходя дезинфекцию в провинции Цзилинь, Китай
В Китай за сутки выявили три случая COVID-19
Тегеран
В Иране число жертв коронавируса достигло 8506
Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
В Индии выявили более 9,9 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
В Азербайджане число жертв коронавируса превысило сто человек
Вывеска о быстрых займах на улице Москвы
Эксперты назвали представителей профессий, чаще берущих микрозаймов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
03:58Вирусолог заявил, что COVID-19 стал легче переноситься
03:40Врач рассказал, от чего может пропасть обоняние
03:37В ГД предложили применять куркуму, пихту и пиявок в профилактике COVID-19
03:32В Пермском крае два подростка утонули в реке
03:29В России космических туристов могут готовить к выходу в открытый космос
03:24В трех регионах проведут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
03:07В Минздраве оценили, сколько может занять лечение Ефремова от алкоголизма
03:06Разин рассказал, как Ефремов "вызывал ужас у всех"
03:04Названы безопасные направления для туристов
02:54Один из экс-полицейских, обвиняемых по делу Флойда, вышел под залог
Лента новостейМолния