https://ria.ru/20200610/1572722360.html
В Киргизии за сутки выявили 38 случаев COVID-19
2020-06-10T07:40
2020-06-10T07:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
киргизия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148077/66/1480776692_0:129:3183:1919_1200x0_80_0_0_c270e3acfcb8c8edc20584ec86d93cc4.jpg
киргизия
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200610/1572722360.html?chat_room_id=1572722360
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/148077/66/1480776692_0:129:3183:1919_1200x0_80_0_0_c270e3acfcb8c8edc20584ec86d93cc4.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/148077/66/1480776692_227:0:2958:2048_1200x0_80_0_0_75d5baee78af1c168166ed4ace538c4f.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/148077/66/1480776692_568:0:2616:2048_1200x0_80_0_0_658f45cdcbc66418fb8ab88ec733677d.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
коронавирус covid-19, киргизия, в мире
БИШКЕК, 10 июн - РИА Новости.
Число случаев COVID-19
в Киргизии
увеличилось за сутки на 38, до 2093, сообщили РИА Новости в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
"На 10 июня 2020 года по республике зарегистрировано 38 новых случаев СOVID-19. Из них 19 в Бишкеке", - заявил представитель штаба.
За сутки, по его словам, от коронавируса скончались два человека. "В Джалал-Абадской областной больнице умерла женщина, 72 года, и в Центре общеврачебной практики Панфиловского района умер мужчина, 70 лет", - уточнил собеседник агентства.
Как добавили в штабе, среди новых зараженных – шесть медработников. Выздоровели 89 пациентов.
Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 2093, среди которых 409 медработников. Умерли 26 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 1572 пациента.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 7 миллионов случаев заражения, свыше 404 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.