В Новосибирской области за сутки выявили 106 случаев COVID-19

"По данным оперативного штаба на утро 10 июня в Новосибирской области за сутки выявили 106 новых случая COVID-19. 97 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончались два пациента, мужчина в возрасте 54 года и женщина в возрасте 57 лет", - говорится в сообщении.