Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200610/1572722326.html
В Новосибирской области за сутки выявили 106 случаев COVID-19
2020-06-10T07:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
новосибирская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870217_0:282:3072:2010_1200x0_80_0_0_5a10d3497050c42bcc02a63e74ffb46c.jpg
новосибирская область
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572722326.html?chat_room_id=1572722326
Новости
ru-RU
1862
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870217_0:282:3072:2010_1200x0_80_0_0_5a10d3497050c42bcc02a63e74ffb46c.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870217_446:79:3072:2048_1200x0_80_0_0_954787ae9d7eb008f644df4ab065edce.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870217_415:0:2463:2048_1200x0_80_0_0_9f74d4b002400344326fdaf8881ae9a2.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новосибирская область, происшествия

В Новосибирской области за сутки выявили 106 случаев COVID-19

07:39 10.06.2020
1862
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
НОВОСИБИРСК, 10 июн – РИА Новости. Сто шесть новых случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 97 человек, два пациента скончались, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба на утро 10 июня в Новосибирской области за сутки выявили 106 новых случая COVID-19. 97 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончались два пациента, мужчина в возрасте 54 года и женщина в возрасте 57 лет", - говорится в сообщении.
Власти констатируют, что общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе увеличилось до 3858, из них – 258 детей. 1552 пациента выздоровели, 46 пациентов скончались.
"В отделениях реанимации находятся 46 человек. На ИВЛ – 11 пациентов", - сообщает штаб.
В детскую больницу №3 госпитализированы 74 ребенка с подозрением на коронавирус, включая детей с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1643. Еще 223 пациента с подозрением на коронавирус и уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в районные больницы региона.
Всего в Новосибирской области провели более 142 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 1234 жителей региона, 20 861 человек сняты с наблюдения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
210100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Новосибирская областьПроисшествия
Рекомендуем
Медики в госпитале для больных COVID-19
В Новосибирской области выявили 104 новых случая COVID-19
Военный парад в Новосибирске
В Новосибирске парад Победы пройдет без зрителей
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
В Москве за сутки умерли 56 пациентов с коронавирусом
Медик карантинного центра
В Новосибирской области за сутки коронавирус выявили у 102 человек
Сотрудницы в лаборатории
В инфекционной больнице №2 в Москве лечится 201 пациент с коронавирусом
Актер Александр Панкратов-Черный
Панкратов-Черный рассказал, кто причастен к ДТП с Ефремовым
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Кузбассе за сутки выявили 34 случая коронавируса
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Назван период максимальной заразности коронавируса
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Хакасии за сутки выявили 26 случаев COVID-19
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Горном Алтае за сутки выявили восемь случаев COVID-19
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
WP: в 14 штатах США резко выросли темпы заражения коронавирусом
Новосибирск
В Новосибирской области возобновят работу непродовольственные магазины
Пробирки для забора биоматериала для теста на наличие вируса COVID-19
Число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 4547
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Сургуте полиции пришлось силой задержать отдыхавшую в парке женщину
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев рассказал, как Минск и Ташкент избежали "цветных революций"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
03:58Вирусолог заявил, что COVID-19 стал легче переноситься
03:40Врач рассказал, от чего может пропасть обоняние
03:37В ГД предложили применять куркуму, пихту и пиявок в профилактике COVID-19
03:32В Пермском крае два подростка утонули в реке
03:29В России космических туристов могут готовить к выходу в открытый космос
03:24В трех регионах проведут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
03:07В Минздраве оценили, сколько может занять лечение Ефремова от алкоголизма
03:06Разин рассказал, как Ефремов "вызывал ужас у всех"
03:04Названы безопасные направления для туристов
02:54Один из экс-полицейских, обвиняемых по делу Флойда, вышел под залог
Лента новостейМолния