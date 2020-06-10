https://ria.ru/20200610/1572722326.html
В Новосибирской области за сутки выявили 106 случаев COVID-19
2020-06-10T07:39
2020-06-10T07:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
новосибирская область
происшествия
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новосибирская область, происшествия
НОВОСИБИРСК, 10 июн – РИА Новости.
Сто шесть новых случаев коронавируса
выявили за последние сутки в Новосибирской области
, выздоровели 97 человек, два пациента скончались, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба на утро 10 июня в Новосибирской области за сутки выявили 106 новых случая COVID-19. 97 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончались два пациента, мужчина в возрасте 54 года и женщина в возрасте 57 лет", - говорится в сообщении.
Власти констатируют, что общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе увеличилось до 3858, из них – 258 детей. 1552 пациента выздоровели, 46 пациентов скончались.
"В отделениях реанимации находятся 46 человек. На ИВЛ – 11 пациентов", - сообщает штаб.
В детскую больницу №3 госпитализированы 74 ребенка с подозрением на коронавирус, включая детей с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска
– 1643. Еще 223 пациента с подозрением на коронавирус и уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в районные больницы региона.
Всего в Новосибирской области провели более 142 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 1234 жителей региона, 20 861 человек сняты с наблюдения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.