МЭА спрогнозировало укрепление позиций России как газового экспортера

При этом агентство прогнозирует в 2020 году из-за пандемии COVID-19 крупнейшее в истории падение мирового спроса на газ - на 150 миллиардов кубометров, или на 4%. Сокращение потребления голубого топлива ожидается в каждом секторе и в каждом регионе, но большая часть снижения придется на развитые рынки и на сектор производства электроэнергии, считает МЭА.

Агентство ожидает, что большая часть потерянного в 2020 году спроса будет восстановлена в 2021 году. Особо активный рост спроса ожидается в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе благодаря тому, что страны АТР выиграют от привлекательных цен на газ. Развитые рынки Европы и Северной Америки также смогут восстановить большую часть своих потерь в спросе, поскольку в промышленности и электроэнергетике вернется потребность в газе. Позитивный эффект также будет иметь продолжающийся переход ряда стран с угольной генерации на газовую, говорится в докладе.