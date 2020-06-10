МЭА спрогнозировало укрепление позиций России как газового экспортера

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россия в период до конца 2025 года сможет укрепить свои позиции в качестве крупнейшего экспортера газа в мире, говорится в новом ежегодном докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
"Россия, как ожидается, будет вторым по величине источником растущего предложения на рынке газа после США в течение прогнозного периода, представляя собой пятую часть мирового роста показателя с 2019 по 2025 года. Рост производства на 1,7% ежегодно будет практически полностью поддерживаться экспортными проектами, еще больше укрепляя позицию России как крупнейшего экспортера газа в мире", - говорится в докладе.
В МЭА, в частности, упомянули планы "Газпрома" по развитию Ямальского центра газодобычи. Так, к 2022 году ожидается достижение проектного уровня добычи в 115 миллиардов кубометров в год на Бованенковском месторождении. Кроме того, в 2023 году планируется начало добычи на Харасавэйском месторождении с достижением планки в 32 миллиарда кубометров в год к 2026 году. "Поставки по коридору "Бованенково-Ухта" должны снабжать как внутренних потребителей, так и европейский экспортный рынок", - отмечает агентство.
Помимо этого, в 2023 и 2024 годах ожидается запуск первых двух производственных линий проекта "Арктик СПГ 2" компании "Новатэк" и его иностранных партнеров. А в 2025 году поставки "Газпрома" в Китай по "Силе Сибири" должны достигнуть проектного уровня в 38 миллиардов кубов в год.
В целом, полагает МЭА, в первую очередь, за счет добычи газа в России производство "голубого топлива" в Евразии будет увеличиваться на 1,8% ежегодно в период до конца 2025 года и достигнет 1,03 триллиона кубометров в 2025 году. "Только на Россию придется 70% роста показателя по региону по мере наращивания страной поставок по трубопроводу в Китай, а также СПГ", - отмечается в докладе.
При этом агентство прогнозирует в 2020 году из-за пандемии COVID-19 крупнейшее в истории падение мирового спроса на газ - на 150 миллиардов кубометров, или на 4%. Сокращение потребления голубого топлива ожидается в каждом секторе и в каждом регионе, но большая часть снижения придется на развитые рынки и на сектор производства электроэнергии, считает МЭА.
Агентство ожидает, что большая часть потерянного в 2020 году спроса будет восстановлена в 2021 году. Особо активный рост спроса ожидается в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе благодаря тому, что страны АТР выиграют от привлекательных цен на газ. Развитые рынки Европы и Северной Америки также смогут восстановить большую часть своих потерь в спросе, поскольку в промышленности и электроэнергетике вернется потребность в газе. Позитивный эффект также будет иметь продолжающийся переход ряда стран с угольной генерации на газовую, говорится в докладе.
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