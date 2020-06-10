В Сургуте полиции пришлось силой задержать отдыхавшую в парке женщину

"Одна из горожанок стала снимать происходящее на камеру своего телефона, при этом умышленно сбила с груди полицейского служебный видеорегистратор, пытаясь повредить его ногами. Полицейский предупредил, что если она не прекратит агрессивные действия в его адрес, то к ней будет применена физическая сила, после чего гражданка предприняла попытку скрыться с места происшествия, но была задержана и в дальнейшем доставлена в отдел полиции", - сказал собеседник агентства.