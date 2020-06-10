В Сургуте полиции пришлось силой задержать отдыхавшую в парке женщину

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июн - РИА Новости. Сотрудникам полиции в Сургуте (ХМАО) пришлось применить силу, чтобы задержать женщину, отдыхавшую в компании на берегу реки в местном парке, несмотря на действие режима самоизоляции, идет служебная проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского управления МВД.
"Предварительно установлено, что две жительницы Сургута 1968 и 1979 годов рождения в нарушение действующих на территории ХМАО - Югры ограничительных мер отдыхали на берегу реки в городском парке. Отдыхающие были замечены нарядом патрульно-постовой службы", - уточнили в ведомстве.
Сотрудники полиции напомнили женщинам об административной ответственности и предложили добровольно покинуть место отдыха, но столкнулись с отказом. Правоохранители предложили им проследовать в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, но это требование отдыхающие также проигнорировали, пояснили в УМВД.
"Одна из горожанок стала снимать происходящее на камеру своего телефона, при этом умышленно сбила с груди полицейского служебный видеорегистратор, пытаясь повредить его ногами. Полицейский предупредил, что если она не прекратит агрессивные действия в его адрес, то к ней будет применена физическая сила, после чего гражданка предприняла попытку скрыться с места происшествия, но была задержана и в дальнейшем доставлена в отдел полиции", - сказал собеседник агентства.
В ведомстве подчеркнули, что в связи с инцидентом проводится служебная проверка. Если окажется, что полицейские превысили полномочия, применяя силу, они "понесут соответствующее наказание", отметили в пресс-службе. В УМВД добавили, что в отношении женщин составлены административные протоколы за нарушение установленных в Югре ограничительных мер, материалы будут направлены в суд.
В распоряжении РИА Новости есть видеозапись с регистратора одного из полицейских, участвовавших в задержании. На кадрах видно, что две женщины и мужчина игнорируют просьбы правоохранителей и продолжают загорать на берегу реки. Также, согласно видеозаписи, патрульному пришлось надевать наручники на одну из женщин, пытавшуюся сбежать после приезда автозака.
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