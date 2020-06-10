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Распространение нового коронавируса
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В Германии за сутки выявили 318 случаев COVID-19
2020-06-10T07:31
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коронавирус covid-19
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коронавирус covid-19, германия, в мире

В Германии за сутки выявили 318 случаев COVID-19

07:31 10.06.2020
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© Robert MichaelМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
© Robert Michael
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось на 318 за сутки, еще 18 человек скончались, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 350 новых случаях заболевания и 37 летальных исходах.
Таким образом, по данным института, общее количество случаев заражения в ФРГ составляет 184 861, с начала эпидемии скончались 8 729 пациентов с коронавирусом.
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (47 479), Северном Рейне-Вестфалии (38 845) и Баден-Вюртемберге (34 965). В Берлине зафиксированы 7082 случая заражения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены свыше 7 миллионов случаев заражения, более 404 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГерманияВ мире
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