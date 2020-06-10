Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200610/1572721929.html
МЭА в 2020 году ждет крупнейшего в истории падения спроса на газ в мире
2020-06-10T11:05
весь мир
международное энергетическое агентство
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1565010903_0:317:3077:2047_1200x0_80_0_0_7ff9699d87d74b5f48a8a8ec88f27ed9.jpg
https://ria.ru/20200609/1572708160.html
https://ria.ru/20200609/1572660466.html
весь мир
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572721929.html?chat_room_id=1572721929
Новости
ru-RU
678
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1565010903_0:317:3077:2047_1200x0_80_0_0_7ff9699d87d74b5f48a8a8ec88f27ed9.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1565010903_0:0:2729:2047_1200x0_80_0_0_acc932167e9fb5700e6adde0af400af9.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1565010903_257:0:2304:2047_1200x0_80_0_0_d6ada8ec2e5990ae85db97c783eb1da2.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
весь мир, международное энергетическое агентство, экономика

МЭА в 2020 году ждет крупнейшего в истории падения спроса на газ в мире

07:20 10.06.2020 (обновлено: 11:05 10.06.2020)
678
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДожимная компрессорная станция
Дожимная компрессорная станция
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Дожимная компрессорная станция. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает до конца года крупнейшее в истории падение мирового спроса на газ - на 150 миллиардов кубометров, или на четыре процента, говорится в докладе агентства.
Главной причиной станут последствия пандемии, которые повлияют на ослабленный рынок.
Сокращение потребления природного газа ожидается в каждом секторе и в каждом регионе, но большая часть снижения придется на развитые рынки и на сектор производства электроэнергии.
При этом МЭА ожидает, что большая часть потерянного спроса восстановится в 2021 году. Особо активный рост спроса будет в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе благодаря тому, что страны АТР выиграют от привлекательных цен на газ. Развитые рынки Европы и Северной Америки также смогут восстановить большую часть потерь в спросе, поскольку в промышленности и электроэнергетике вернется потребность в газе. Позитивный эффект также будет иметь продолжающийся переход ряда стран с угольной генерации на газовую.
Рабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал — Европа в районе города Несвиж
9 июня, 18:40
Минск призвал к пересмотру цен на российский газ

Россия укрепит позиции

Вместе с тем, согласно прогнозам, Россия в период до конца 2025 года сможет укрепить свои позиции в качестве крупнейшего экспортера газа в мире. Ее обгонит только США.
В частности, агентство упомянуло планы "Газпрома" по развитию Ямальского центра газодобычи. Так, к 2022 году ожидается достижение уровня добычи в 115 миллиардов кубометров в год на Бованенковском месторождении. Кроме того, в 2023 году планируется начало добычи на Харасавэйском месторождении с достижением планки в 32 миллиарда кубометров в год к 2026 году.
Помимо этого, в 2023 и 2024 годах ожидается запуск первых двух производственных линий проекта "Арктик СПГ 2" компании "Новатэк" и его иностранных партнеров. А в 2025 году поставки "Газпрома" в Китай по "Силе Сибири" должны достигнуть проектного уровня в 38 миллиардов кубов в год.
Последнее резкое снижение спроса на газ в мире произошло в 2009 году - тогда он упал на два процента. Спустя десять лет мировое потребление газа выросло на 1,8%.
Панорама Хабаровска
9 июня, 07:02
Хабаровские ТСО задолжали за газ 640 миллионов рублей
335002
Обсудить 0
Весь мирМеждународное энергетическое агентствоЭкономика
Рекомендуем
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев рассказал, как Минск и Ташкент избежали "цветных революций"
Компрессорная станция
МЭА спрогнозировало укрепление позиций России как газового экспортера
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев рассказал о деструктивной деятельности США против России
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев рассказал, как Запад дискредитирует руководство России
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев рассказал, для чего Запад использует Прибалтику
Сделка ОПЕК+: как изменялась добыча и цены на нефть
Саудовская Аравия призвала стабилизировать рынок нефти
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев рассказал, сколько денег российские НКО получили от Запада
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев рассказал о судьбе стран, переживших "цветные революции"
Актер Александр Панкратов-Черный
Панкратов-Черный рассказал, кто причастен к ДТП с Ефремовым
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
Ирак попросил покупателей нефти из Азии отказаться от нескольких грузов
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Сургуте полиции пришлось силой задержать отдыхавшую в парке женщину
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев рассказал, как Запад хочет дестабилизировать ситуацию в России
Камера, на которую снимали дно Марианской впадины
Раскрыты характеристики камеры, снявшей дно Марианской впадины
Мужчина проходит мимо киоска, торгующего полотенцами в виде банкнот евро в Афинах
Европу ожидает "большая трагедия"
Девушки в бикини прокатились в бассейне по центру Екатеринбурга
Девушки в бикини прокатились по центру Екатеринбурга в бассейне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
03:58Вирусолог заявил, что COVID-19 стал легче переноситься
03:40Врач рассказал, от чего может пропасть обоняние
03:37В ГД предложили применять куркуму, пихту и пиявок в профилактике COVID-19
03:32В Пермском крае два подростка утонули в реке
03:29В России космических туристов могут готовить к выходу в открытый космос
03:24В трех регионах проведут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
03:07В Минздраве оценили, сколько может занять лечение Ефремова от алкоголизма
03:06Разин рассказал, как Ефремов "вызывал ужас у всех"
03:04Названы безопасные направления для туристов
02:54Один из экс-полицейских, обвиняемых по делу Флойда, вышел под залог
Лента новостейМолния