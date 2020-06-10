МЭА в 2020 году ждет крупнейшего в истории падения спроса на газ в мире

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает до конца года крупнейшее в истории падение мирового спроса на газ - на 150 миллиардов кубометров, или на четыре процента, говорится в докладе агентства.

Главной причиной станут последствия пандемии, которые повлияют на ослабленный рынок.

Сокращение потребления природного газа ожидается в каждом секторе и в каждом регионе, но большая часть снижения придется на развитые рынки и на сектор производства электроэнергии.

При этом МЭА ожидает, что большая часть потерянного спроса восстановится в 2021 году. Особо активный рост спроса будет в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе благодаря тому, что страны АТР выиграют от привлекательных цен на газ. Развитые рынки Европы Северной Америки также смогут восстановить большую часть потерь в спросе, поскольку в промышленности и электроэнергетике вернется потребность в газе. Позитивный эффект также будет иметь продолжающийся переход ряда стран с угольной генерации на газовую.

Россия укрепит позиции

Вместе с тем, согласно прогнозам, Россия в период до конца 2025 года сможет укрепить свои позиции в качестве крупнейшего экспортера газа в мире. Ее обгонит только США.

В частности, агентство упомянуло планы " Газпрома " по развитию Ямальского центра газодобычи. Так, к 2022 году ожидается достижение уровня добычи в 115 миллиардов кубометров в год на Бованенковском месторождении. Кроме того, в 2023 году планируется начало добычи на Харасавэйском месторождении с достижением планки в 32 миллиарда кубометров в год к 2026 году.

Помимо этого, в 2023 и 2024 годах ожидается запуск первых двух производственных линий проекта "Арктик СПГ 2" компании " Новатэк " и его иностранных партнеров. А в 2025 году поставки "Газпрома" в Китай по " Силе Сибири " должны достигнуть проектного уровня в 38 миллиардов кубов в год.