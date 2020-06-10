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Патрушев рассказал, как Минск и Ташкент избежали "цветных революций"
2020-06-10T07:20
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Патрушев рассказал, как Минск и Ташкент избежали "цветных революций"

07:18 10.06.2020 (обновлено: 07:20 10.06.2020)
2487
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Власти Узбекистана и Белоруссии в "нулевых" годах вовремя распознали попытки Запада организовать "цветные революции" в этих странах, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
По его словам, отдельного внимания заслуживает своевременность распознавания признаков надвигающихся в тех или иных государствах бывшего СССР "взрывных процессов", за которыми стоят западные силы.
"Так, канун событий в Грузии, Киргизии и на Украине был ознаменован сверхинтенсивной деятельностью официальных представительств США, фонда Сороса и разветвленной сети созданных и функционирующих при поддержке Вашингтона местных НПО", - отметил Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
"Подобная тактика массированного политико-пропагандистского давления парализовала волю национального руководства к противодействию разворачивавшимся антигосударственным процессам", - пояснил секретарь Совбеза.
В то же время своевременное принятие властями соответствующих контрмер позволяет нейтрализовать деструктивные действия Запада, подчеркнул Патрушев.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Вчера, 07:16
Патрушев рассказал о судьбе стран, переживших "цветные революции"
"Свидетельством этому является неудавшаяся попытка "цветной революции" в Узбекистане в 2005 году. Официальный Ташкент сумел распознать истинные намерения заокеанских "друзей" и вовремя инициировал свертывание сотрудничества", - отметил секретарь СБ РФ.
Он добавил, что "игнорирование "предписаний и настоятельных рекомендаций" из-за океана также позволило властям Белоруссии не допустить разворачивания "революционных" событий в республике в 2006 году".
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РоссияСовет Безопасности РФУзбекистанБелоруссияСССРБезопасностьВ мире
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