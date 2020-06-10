https://ria.ru/20200610/1572721897.html
Патрушев рассказал, как Минск и Ташкент избежали "цветных революций"
2020-06-10T07:18
2020-06-10T07:20
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россия, совет безопасности рф, узбекистан, белоруссия, ссср, безопасность, в мире
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Власти Узбекистана
и Белоруссии
в "нулевых" годах вовремя распознали попытки Запада организовать "цветные революции" в этих странах, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
.
По его словам, отдельного внимания заслуживает своевременность распознавания признаков надвигающихся в тех или иных государствах бывшего СССР
"взрывных процессов", за которыми стоят западные силы.
"Так, канун событий в Грузии, Киргизии и на Украине был ознаменован сверхинтенсивной деятельностью официальных представительств США, фонда Сороса и разветвленной сети созданных и функционирующих при поддержке Вашингтона местных НПО", - отметил Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты"
.
"Подобная тактика массированного политико-пропагандистского давления парализовала волю национального руководства к противодействию разворачивавшимся антигосударственным процессам", - пояснил секретарь Совбеза.
В то же время своевременное принятие властями соответствующих контрмер позволяет нейтрализовать деструктивные действия Запада, подчеркнул Патрушев.
"Свидетельством этому является неудавшаяся попытка "цветной революции" в Узбекистане в 2005 году. Официальный Ташкент сумел распознать истинные намерения заокеанских "друзей" и вовремя инициировал свертывание сотрудничества", - отметил секретарь СБ РФ.
Он добавил, что "игнорирование "предписаний и настоятельных рекомендаций" из-за океана также позволило властям Белоруссии не допустить разворачивания "революционных" событий в республике в 2006 году".