Патрушев рассказал, как Минск и Ташкент избежали "цветных революций"

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Власти Власти Узбекистана Белоруссии в "нулевых" годах вовремя распознали попытки Запада организовать "цветные революции" в этих странах, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев

По его словам, отдельного внимания заслуживает своевременность распознавания признаков надвигающихся в тех или иных государствах бывшего СССР "взрывных процессов", за которыми стоят западные силы.

"Так, канун событий в Грузии, Киргизии и на Украине был ознаменован сверхинтенсивной деятельностью официальных представительств США, фонда Сороса и разветвленной сети созданных и функционирующих при поддержке Вашингтона местных НПО", - отметил Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты"

"Подобная тактика массированного политико-пропагандистского давления парализовала волю национального руководства к противодействию разворачивавшимся антигосударственным процессам", - пояснил секретарь Совбеза.

В то же время своевременное принятие властями соответствующих контрмер позволяет нейтрализовать деструктивные действия Запада, подчеркнул Патрушев.

"Свидетельством этому является неудавшаяся попытка "цветной революции" в Узбекистане в 2005 году. Официальный Ташкент сумел распознать истинные намерения заокеанских "друзей" и вовремя инициировал свертывание сотрудничества", - отметил секретарь СБ РФ.