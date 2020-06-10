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Патрушев рассказал о деструктивной деятельности США против России
2020-06-10T07:17
россия
николай патрушев
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россия, николай патрушев, сша, в мире

Патрушев рассказал о деструктивной деятельности США против России

07:17 10.06.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев . Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Государственный департамент США является одним из координаторов деструктивной деятельности, ведущейся Западом в отношении России, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
В интервью газете "Аргументы и факты" Патрушев рассказал о методах, используемых Западом для "раскачивания" общественно-политической ситуации в России.
"Координаторами деструктивной деятельности на территории России являются госдепартамент США, агентство США по международному развитию, американский Совет по международным отношениям, ведущие американские неправительственные организации – Национальный демократический институт по международным делам, Международный республиканский институт, Национальный фонд в поддержку демократии, Институт современной России, Институт "Открытое общество" (Фонд Сороса) и многие другие", - сказал Патрушев.
По его словам, "для работы в России американцами и их партнерами по НАТО также широко используется ряд неправительственных и международных организаций, базирующихся преимущественно в США и странах Западной Европы".
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
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