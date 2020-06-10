Патрушев рассказал о судьбе стран, переживших "цветные революции"

"В большинстве случаев демонтажи политических режимов совершались непосредственно в стратегических интересах западных военно-политических или экономических союзов, а также транснациональных компаний и при участии спецслужб", - отметил Патрушев.

Часть местных политических элит при этом также извлекала дивиденды от передела сфер влияния и собственности, выступая лишь в качестве инструмента прикрытия реальных организаторов госпереворота и его внешних источников, добавил он.

"При этом республики, пережившие "цветные революции", вместо обещанных демократизации и процветания получили на выходе дестабилизированную политическую систему, рост коррупции и организованной преступности, глубокий кризис в экономике и социальных отношениях, падение уровня жизни населения. Во многих случаях такие страны погрузились в гражданские войны", - сказал секретарь Совбеза РФ.