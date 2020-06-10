https://ria.ru/20200610/1572721837.html
Патрушев рассказал о судьбе стран, переживших "цветные революции"
2020-06-10T07:16
2020-06-10T07:16
россия
снг
совет безопасности рф
николай патрушев
ссср
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156082/20/1560822018_0:80:2877:1698_1200x0_80_0_0_576963fd7bb7225ab19bfd5b03fc752b.jpg
https://ria.ru/20200610/1572721641.html
россия
ссср
украина
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200610/1572721837.html?chat_room_id=1572721837
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/156082/20/1560822018_0:80:2877:1698_1200x0_80_0_0_576963fd7bb7225ab19bfd5b03fc752b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156082/20/1560822018_146:0:2877:2048_1200x0_80_0_0_473f431a9023f15436b619d23c533d4a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156082/20/1560822018_593:0:2641:2048_1200x0_80_0_0_20f6bc5e6597baf4162d086270700b9a.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
россия, снг, совет безопасности рф, николай патрушев, ссср, украина, в мире
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Государства, пережившие "цветные революции", вместо процветания, обещанного им западными "кукловодами", впали в глубокий кризис в разных сферах, а зачастую погрузились в гражданские войны, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
.
В интервью газете "Аргументы и факты"
Патрушев рассказал, какие методы использует Запад для смены власти в разных странах.
"В большинстве случаев демонтажи политических режимов совершались непосредственно в стратегических интересах западных военно-политических или экономических союзов, а также транснациональных компаний и при участии спецслужб", - отметил Патрушев.
Часть местных политических элит при этом также извлекала дивиденды от передела сфер влияния и собственности, выступая лишь в качестве инструмента прикрытия реальных организаторов госпереворота и его внешних источников, добавил он.
"При этом республики, пережившие "цветные революции", вместо обещанных демократизации и процветания получили на выходе дестабилизированную политическую систему, рост коррупции и организованной преступности, глубокий кризис в экономике и социальных отношениях, падение уровня жизни населения. Во многих случаях такие страны погрузились в гражданские войны", - сказал секретарь Совбеза РФ.
По словам Патрушева, после распада СССР
Запад "стал проявлять повышенный интерес" к странам постсоветского пространства. "При этом на фоне обещаний безбедной жизни, суверенитета и демократии никакой реальной помощи от Запада страны СНГ
не получают, кроме зависимости, как этом происходит на Украине
и в Грузии", - резюмировал Патрушев.