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Патрушев рассказал о судьбе стран, переживших "цветные революции"
2020-06-10T07:16
россия
снг
совет безопасности рф
николай патрушев
ссср
украина
в мире
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россия, снг, совет безопасности рф, николай патрушев, ссср, украина, в мире

Патрушев рассказал о судьбе стран, переживших "цветные революции"

07:16 10.06.2020
1980
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Государства, пережившие "цветные революции", вместо процветания, обещанного им западными "кукловодами", впали в глубокий кризис в разных сферах, а зачастую погрузились в гражданские войны, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
В интервью газете "Аргументы и факты" Патрушев рассказал, какие методы использует Запад для смены власти в разных странах.
"В большинстве случаев демонтажи политических режимов совершались непосредственно в стратегических интересах западных военно-политических или экономических союзов, а также транснациональных компаний и при участии спецслужб", - отметил Патрушев.
Часть местных политических элит при этом также извлекала дивиденды от передела сфер влияния и собственности, выступая лишь в качестве инструмента прикрытия реальных организаторов госпереворота и его внешних источников, добавил он.
"При этом республики, пережившие "цветные революции", вместо обещанных демократизации и процветания получили на выходе дестабилизированную политическую систему, рост коррупции и организованной преступности, глубокий кризис в экономике и социальных отношениях, падение уровня жизни населения. Во многих случаях такие страны погрузились в гражданские войны", - сказал секретарь Совбеза РФ.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Вчера, 07:08
Патрушев : Запад организует "цветные революции" в странах бывшего СССР
По словам Патрушева, после распада СССР Запад "стал проявлять повышенный интерес" к странам постсоветского пространства. "При этом на фоне обещаний безбедной жизни, суверенитета и демократии никакой реальной помощи от Запада страны СНГ не получают, кроме зависимости, как этом происходит на Украине и в Грузии", - резюмировал Патрушев.
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РоссияСНГСовет Безопасности РФНиколай ПатрушевСССРУкраинаВ мире
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