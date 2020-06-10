Патрушев объяснил, зачем нужна господдержка "социальных" НКО

По словам Патрушева, в частности, "необходимо принять дополнительные меры по повышению эффективности межведомственного взаимодействия в нейтрализации угроз национальной безопасности, связанных с инспирированием западными странами "цветных революций".

"Сегодня важно обеспечить эффективное действие законов, направленных на устойчивое функционирование политической системы, и изменений, внесенных в том числе в антиэкстремистское законодательство. Следует также усилить государственную поддержку социально ориентированных российских некоммерческих организаций", - добавил секретарь Совбеза.