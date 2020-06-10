https://ria.ru/20200610/1572721781.html
Патрушев объяснил, зачем нужна господдержка "социальных" НКО
2020-06-10T07:14
2020-06-10T07:14
россия
совет безопасности рф
николай патрушев
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россия, совет безопасности рф, николай патрушев
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Государственную поддержку социально ориентированных российских некоммерческих организаций надо усилить с целью противодействия попыткам Запада устроить "цветную революцию" в России, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
.
В интервью газете "Аргументы и факты"
он рассказал о том, какие методы использует Запад с целью дестабилизации социально-политической обстановки в России, и о том, как противостоять попыткам организации прозападными силами переворота в РФ.
По словам Патрушева, в частности, "необходимо принять дополнительные меры по повышению эффективности межведомственного взаимодействия в нейтрализации угроз национальной безопасности, связанных с инспирированием западными странами "цветных революций".
"Сегодня важно обеспечить эффективное действие законов, направленных на устойчивое функционирование политической системы, и изменений, внесенных в том числе в антиэкстремистское законодательство. Следует также усилить государственную поддержку социально ориентированных российских некоммерческих организаций", - добавил секретарь Совбеза.