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Патрушев рассказал, для чего Запад использует Прибалтику
2020-06-10T07:08
россия
латвия
николай патрушев
литва
в мире
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россия, латвия, николай патрушев, литва, в мире

Патрушев рассказал, для чего Запад использует Прибалтику

07:08 10.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Страны Прибалтики играют важнейшую роль для Запада с точки зрения организации прямых контактов с теми силами внутри России, которые способны содействовать дестабилизации обстановки в РФ, заявил секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.
В интервью газете "Аргументы и факты" Патрушев рассказал о методах, используемых Западом для "раскачивания" общественно-политической ситуации в России.
"Внимание западных политтехнологов давно сконцентрировано на нашей стране. Они стремятся создать в соседних с нашей страной государствах сеть общественно-политических структур, способных осуществлять прямые контакты с требуемыми российскими адресатами. Важнейшая роль отводится здесь странам Балтии", - подчеркнул он.
По его словам, "высокую активность" проявляет, в частности, Литва, на территории которой регулярно проходит так называемый "Форум свободной России", где обсуждаются новые формы гражданского протеста и сценарии усиления внешнего давления на руководство РФ. А в Латвии организовано обучение "независимых" российских журналистов специалистами Балтийского центра развития СМИ, добавил Патрушев.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
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Поэтому "более чем своевременно" в Конституцию России вносятся поправки, касающиеся суверенитета, территориальной целостности РФ и недопустимости вмешательства извне в ее внутренние дела, отметил секретарь Совбеза.
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РоссияЛатвияНиколай ПатрушевЛитваВ мире
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