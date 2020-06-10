Патрушев рассказал, для чего Запад использует Прибалтику

"Внимание западных политтехнологов давно сконцентрировано на нашей стране. Они стремятся создать в соседних с нашей страной государствах сеть общественно-политических структур, способных осуществлять прямые контакты с требуемыми российскими адресатами. Важнейшая роль отводится здесь странам Балтии", - подчеркнул он.