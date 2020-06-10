Патрушев рассказал, для чего Запад использует Прибалтику

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Страны Прибалтики играют важнейшую роль для Запада с точки зрения организации прямых контактов с теми силами внутри России, которые способны содействовать дестабилизации обстановки в РФ, заявил секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.
В интервью газете "Аргументы и факты" Патрушев рассказал о методах, используемых Западом для "раскачивания" общественно-политической ситуации в России.
"Внимание западных политтехнологов давно сконцентрировано на нашей стране. Они стремятся создать в соседних с нашей страной государствах сеть общественно-политических структур, способных осуществлять прямые контакты с требуемыми российскими адресатами. Важнейшая роль отводится здесь странам Балтии", - подчеркнул он.
По его словам, "высокую активность" проявляет, в частности, Литва, на территории которой регулярно проходит так называемый "Форум свободной России", где обсуждаются новые формы гражданского протеста и сценарии усиления внешнего давления на руководство РФ. А в Латвии организовано обучение "независимых" российских журналистов специалистами Балтийского центра развития СМИ, добавил Патрушев.
Поэтому "более чем своевременно" в Конституцию России вносятся поправки, касающиеся суверенитета, территориальной целостности РФ и недопустимости вмешательства извне в ее внутренние дела, отметил секретарь Совбеза.