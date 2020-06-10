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Патрушев : Запад организует "цветные революции" в странах бывшего СССР
2020-06-10T07:08
россия
николай патрушев
ссср
в мире
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россия, николай патрушев, ссср, в мире

Патрушев : Запад организует "цветные революции" в странах бывшего СССР

07:08 10.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. "Цветной переворот" в России является стратегической целью Запада, занимающегося "экспортом революций" в страны бывшего СССР, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
В интервью газете "Аргументы и факты" Патрушев рассказал о том, как Запад пытается дестабилизировать общественно-политическую обстановку в России.
"Усилия Запада по "экспорту революций" в страны бывшего СССР подчинены не в последнюю очередь задаче последовательного выбивания отдельных звеньев в сфере российского влияния со стратегической целью – организовать "цветной переворот" в самой России", - отметил Патрушев
Он рассказал о механизмах подготовки западными силами переворотов в государствах, ранее входивших в состав Советского Союза.
Там Запад делал ставку на людей, вступивших в сознательный возраст после распада СССР и не имевших поэтому личных представлений и реальных знаний о Советском Союзе, отметил Патрушев. "Расчет показывает, что естественная смена начальников младшего звена управления (27–30 лет) уже практически завершена, замена руководства среднего звена (30–40 лет) произойдет до 2026 года, старшего звена (40–50 лет) – до 2036 года", - добавил секретарь СБ РФ.
"Однако пример Грузии и Украины свидетельствует, что процесс формирования вокруг России враждебного ей государственного стиля поведения элит может быть ускорен искусственным путем", - сказал Патрушев.
Митинг сторонников президента Киргизии Курманбека Бакиева и оппозиции перед зданием областной администрации Джалал-Абада. 2010 год
9 марта, 08:00
"Президента просто вышвырнули". Как закончились "цветные революции"
38523710
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