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HBO Max убрала фильм "Унесенные ветром" из-за расовых тем
2020-06-10T13:41
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джордж флойд, сша, в мире

HBO Max убрала фильм "Унесенные ветром" из-за расовых тем

06:29 10.06.2020 (обновлено: 13:41 10.06.2020)
8438
© Selznick International Pictures, MGM, 1939Фильм "Унесенные ветром"(1939)
Фильм Унесенные ветром(1939)
© Selznick International Pictures, MGM, 1939
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Американская стриминговая платформа HBO Max убрала из каталога фильм "Унесенные ветром" на фоне масштабных протестов из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает The Wall Street Journal.
"Унесенных ветром" долгое время критиковали за романтизирование рабства, пишет издание. При этом HBO Max обещает вернуть фильм, но с примечаниями по поводу его "противоречивых тем".
"Унесенные ветром" сняты в 1939 году. Это экранизация одноименного романа Маргарет Митчелл, рассказывающая о событиях Гражданской войны, на фоне которых красотка Скарлетт О'Хара пытается не только выжить и заново отстроить жизненный уклад, но и найти настоящую любовь. "Унесенные ветром" стали первой полнометражной цветной картиной, получили восемь "Оскаров" и помогли завоевать любовь миллионов зрителей исполнителям главных ролей — Вивьен Ли и Кларку Гейблу.
Это не первый случай, когда американские компании отказываются от показа некоторых лент из-за продолжающихся в США протестов. Так, телеканал Paramount Network снял с эфира сериал "Полицейские" (Cops), 33-й сезон которого должен был стартовать 15 июня. Организация по защите гражданских прав Color of Change добивалась закрытия сериала с 2013 года, обвиняя продюсеров и рекламодателей в создании "унижающего человеческое достоинство изображения чернокожих американцев и системы уголовного правосудия".
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Вчера, 04:30
В США отменили показ документального сериала "Полицейские"
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КультураДжордж ФлойдСШАВ мире
Популярные комментарии
Туда же и "Приключения Тома Сойера и Гекельбери Финна", "Всадника без головы", "Хижина дяди Тома" и прочее, прочее...
10 июня, 06:53
ВПВалентин Поляков
5461000
Идиоты,по другому и не скажешь.
10 июня, 06:32
Илья Jlord
5800000
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