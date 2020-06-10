HBO Max убрала фильм "Унесенные ветром" из-за расовых тем

Это не первый случай, когда американские компании отказываются от показа некоторых лент из-за продолжающихся впротестов. Так, телеканал Paramount Network снял с эфира сериал "Полицейские" (Cops), 33-й сезон которого должен был стартовать 15 июня. Организация по защите гражданских прав Color of Change добивалась закрытия сериала с 2013 года, обвиняя продюсеров и рекламодателей в создании "унижающего человеческое достоинство изображения чернокожих американцев и системы уголовного правосудия".