HBO Max убрала фильм "Унесенные ветром" из-за расовых тем

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Американская стриминговая платформа HBO Max убрала из каталога фильм "Унесенные ветром" на фоне масштабных протестов из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает The Wall Street Journal.
"Унесенных ветром" долгое время критиковали за романтизирование рабства, пишет издание. При этом HBO Max обещает вернуть фильм, но с примечаниями по поводу его "противоречивых тем".
"Унесенные ветром" сняты в 1939 году. Это экранизация одноименного романа Маргарет Митчелл, рассказывающая о событиях Гражданской войны, на фоне которых красотка Скарлетт О'Хара пытается не только выжить и заново отстроить жизненный уклад, но и найти настоящую любовь. "Унесенные ветром" стали первой полнометражной цветной картиной, получили восемь "Оскаров" и помогли завоевать любовь миллионов зрителей исполнителям главных ролей — Вивьен Ли и Кларку Гейблу.
Это не первый случай, когда американские компании отказываются от показа некоторых лент из-за продолжающихся в США протестов. Так, телеканал Paramount Network снял с эфира сериал "Полицейские" (Cops), 33-й сезон которого должен был стартовать 15 июня. Организация по защите гражданских прав Color of Change добивалась закрытия сериала с 2013 года, обвиняя продюсеров и рекламодателей в создании "унижающего человеческое достоинство изображения чернокожих американцев и системы уголовного правосудия".