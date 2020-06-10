Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200610/1572721285.html
В Хакасии за сутки выявили 26 человек с коронавирусом
2020-06-10T06:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
валентин коновалов
республика хакасия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870385_0:321:3072:2048_1200x0_80_0_0_4b4b186fe6cbf657af84cbd6d09f05dd.jpg
республика хакасия
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572721285.html?chat_room_id=1572721285
Новости
ru-RU
913
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870385_0:321:3072:2048_1200x0_80_0_0_4b4b186fe6cbf657af84cbd6d09f05dd.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870385_28:0:2759:2048_1200x0_80_0_0_7852b7ac5cb52557d9a499d4fff34768.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870385_278:0:2326:2048_1200x0_80_0_0_6913e0d62b0dec84f32fb9aab02b3c6d.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, валентин коновалов, республика хакасия, происшествия

В Хакасии за сутки выявили 26 человек с коронавирусом

06:23 10.06.2020
913
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Еще 26 человек заболели коронавирусной инфекцией в Хакасии, всего их на данный момент 1191, сообщил глава республики Валентин Коновалов.
"За сутки в республике выявлено 26 новых случаев заражения COVID-19... Всего в регионе зафиксирован 1191 случай заражения", - написал глава республики в Instagram.
Коновалов добавил, что в республике выздоровели еще 20 пациентов, общее число вылечившихся достигло 772. Кроме того, он сообщил, что лечение от COVID-19 в регионе получают 408 человек, у 20 из них заболевание протекает в тяжелой форме, трое находятся на искусственной вентиляции легких.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
200100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Валентин КоноваловРеспублика ХакасияПроисшествия
Рекомендуем
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19
В Хакасии выявили 24 новых случая заражения COVID-19
Врач в госпитале COVID-19
В Хакасии выявили 14 случаев COVID-19
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Хакасии за сутки выявили 26 случаев COVID-19
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
В Москве за сутки умерли 56 пациентов с коронавирусом
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Песков исключил манипуляции со статистикой по коронавирусу в России
Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко
Главврач Коммунарки отправится в Дагестан для помощи в борьбе с COVID-19
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан
Генсек ООН предупредил об угрозе продовольственной катастрофы
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия
Актер Александр Панкратов-Черный
Панкратов-Черный рассказал, кто причастен к ДТП с Ефремовым
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Бурятии за сутки выявили 64 случая COVID-19
Гаити
Министр по социальным вопросам Гаити умер от коронавируса
Канцлер Германии Ангела Меркель с президентом США Дональдом Трампом
Трамп не собирается "наказывать" Меркель выводом войск, заявил Белый дом
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
Протесты в Гонконге
В Гонконге задержали более 50 участников протестов
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Горном Алтае за сутки выявили восемь случаев COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
03:58Вирусолог заявил, что COVID-19 стал легче переноситься
03:40Врач рассказал, от чего может пропасть обоняние
03:37В ГД предложили применять куркуму, пихту и пиявок в профилактике COVID-19
03:32В Пермском крае два подростка утонули в реке
03:29В России космических туристов могут готовить к выходу в открытый космос
03:24В трех регионах проведут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
03:07В Минздраве оценили, сколько может занять лечение Ефремова от алкоголизма
03:06Разин рассказал, как Ефремов "вызывал ужас у всех"
03:04Названы безопасные направления для туристов
02:54Один из экс-полицейских, обвиняемых по делу Флойда, вышел под залог
Лента новостейМолния