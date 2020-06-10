В Хакасии за сутки выявили 26 человек с коронавирусом

"За сутки в республике выявлено 26 новых случаев заражения COVID-19... Всего в регионе зафиксирован 1191 случай заражения", - написал глава республики в Instagram.

Коновалов добавил, что в республике выздоровели еще 20 пациентов, общее число вылечившихся достигло 772. Кроме того, он сообщил, что лечение от COVID-19 в регионе получают 408 человек, у 20 из них заболевание протекает в тяжелой форме, трое находятся на искусственной вентиляции легких.