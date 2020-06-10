https://ria.ru/20200610/1572721285.html
В Хакасии за сутки выявили 26 человек с коронавирусом
2020-06-10T06:23
2020-06-10T06:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
валентин коновалов
республика хакасия
происшествия
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, валентин коновалов, республика хакасия, происшествия
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Еще 26 человек заболели коронавирусной инфекцией
в Хакасии
, всего их на данный момент 1191, сообщил глава республики Валентин Коновалов
.
"За сутки в республике выявлено 26 новых случаев заражения COVID-19... Всего в регионе зафиксирован 1191 случай заражения", - написал глава республики в Instagram.
Коновалов добавил, что в республике выздоровели еще 20 пациентов, общее число вылечившихся достигло 772. Кроме того, он сообщил, что лечение от COVID-19 в регионе получают 408 человек, у 20 из них заболевание протекает в тяжелой форме, трое находятся на искусственной вентиляции легких.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.