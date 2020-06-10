В Гонконге задержали более 50 участников протестов

"По состоянию на раннее утро сегодняшнего дня (10 июня) полиция задержала 53 человека... в Центральном районе Гонконга за такие правонарушения, как незаконное собрание и участие в несанкционированных собраниях", - отметили в полиции.

Согласно заявлению, протестующие блокировали дороги и нарушали порядок. Они начали собираться в общественном парке Чатер-Гарден в центре Гонконга приблизительно в 18 часов по местному времени.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходили в Гонконге с начала июня 2019 года. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными. За полгода в Гонконге прошли свыше 900 демонстраций, маршей, протестов.