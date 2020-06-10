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В Гонконге задержали более 50 участников протестов
2020-06-10T08:24
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В Гонконге задержали более 50 участников протестов

06:15 10.06.2020 (обновлено: 08:24 10.06.2020)
261
© AP Photo / Vincent YuПротесты в Гонконге
Протесты в Гонконге
© AP Photo / Vincent Yu
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Полиция Гонконга во вторник вечером задержала по меньшей мере 53 участника демонстраций, приуроченных к первой годовщине массовых протестов против законопроекта об экстрадиции, говорится в пресс-релизе на сайте полиции.
"По состоянию на раннее утро сегодняшнего дня (10 июня) полиция задержала 53 человека... в Центральном районе Гонконга за такие правонарушения, как незаконное собрание и участие в несанкционированных собраниях", - отметили в полиции.
Согласно заявлению, протестующие блокировали дороги и нарушали порядок. Они начали собираться в общественном парке Чатер-Гарден в центре Гонконга приблизительно в 18 часов по местному времени.
Отмечается, что полиция провела операцию по разгону демонстрантов и "развернула минимальные силы, включая использование пистолета с перцовыми шариками и перцового спрея".
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходили в Гонконге с начала июня 2019 года. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными. За полгода в Гонконге прошли свыше 900 демонстраций, маршей, протестов.
Сотрудники полиции во время акции протеста в Гонконге
9 июня, 16:55
СМИ: в Гонконге полиция применила перечный газ для разгона демонстрантов
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