https://ria.ru/20200610/1572721230.html
Министр по социальным вопросам Гаити умер от коронавируса
2020-06-10T06:14
2020-06-10T06:44
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
гаити
в мире
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коронавирус covid-19, гаити, в мире
МЕХИКО, 10 июн - РИА Новости.
Власти Гаити
сообщили о гибели от коронавируса
главы министерства социальных дел Эммануэля Кантава.
"Наш коллега, госсекретарь по социальным вопросам Эммануэль Кантав, покинул нас сегодня утром. Он был болен COVID-19", - написал госсекретарь по коммуникациям Эдди Джексон Алексис в своем микроблоге в Twitter.
Чиновник охарактеризовал погибшего министра как убежденного правозащитника и выразил соболезнования его семье и друзьям.
На Гаити зарегистрированы 3548 случаев заражения новым коронавирусом. К настоящему моменту от осложнений заболевания COVID-19 скончались 54 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.