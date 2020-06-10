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Министр по социальным вопросам Гаити умер от коронавируса
2020-06-10T06:44
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
гаити
в мире
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коронавирус covid-19, гаити, в мире

Министр по социальным вопросам Гаити умер от коронавируса

06:14 10.06.2020 (обновлено: 06:44 10.06.2020)
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CC BY 2.0 / Siri B.L. / HaitiГаити
Гаити
CC BY 2.0 / Siri B.L. / Haiti
Гаити. Архивное фото
МЕХИКО, 10 июн - РИА Новости. Власти Гаити сообщили о гибели от коронавируса главы министерства социальных дел Эммануэля Кантава.
"Наш коллега, госсекретарь по социальным вопросам Эммануэль Кантав, покинул нас сегодня утром. Он был болен COVID-19", - написал госсекретарь по коммуникациям Эдди Джексон Алексис в своем микроблоге в Twitter.
Чиновник охарактеризовал погибшего министра как убежденного правозащитника и выразил соболезнования его семье и друзьям.
На Гаити зарегистрированы 3548 случаев заражения новым коронавирусом. К настоящему моменту от осложнений заболевания COVID-19 скончались 54 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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