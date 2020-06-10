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В Бурятии за сутки выявили 64 случая COVID-19
2020-06-10T06:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика бурятия
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика бурятия, происшествия

В Бурятии за сутки выявили 64 случая COVID-19

06:03 10.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
КРАСНОЯРСК, 10 июн - РИА Новости. За сутки в Бурятии обнаружено 64 случая заболевания коронавирусом, с начала пандемии в республике заразились 2020 человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 08.00 часов 10.06.2020 зарегистрировано 2020 (+64) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По Улан-Удэ – 1109", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что в данный момент в больницах находится 508 человек, в том числе 46 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении 309 человек. В реанимации находится 14 человек, на ИВЛ – четыре человека.
С начала пандемии выздоровели 1191 человек, в том числе 37 за сутки. Всего умерли 11 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика БурятияПроисшествия
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