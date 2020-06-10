В Бурятии за сутки выявили 64 случая COVID-19

КРАСНОЯРСК, 10 июн - РИА Новости. За сутки в Бурятии обнаружено 64 случая заболевания коронавирусом, с начала пандемии в республике заразились 2020 человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 08.00 часов 10.06.2020 зарегистрировано 2020 (+64) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По Улан-Удэ – 1109", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что в данный момент в больницах находится 508 человек, в том числе 46 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении 309 человек. В реанимации находится 14 человек, на ИВЛ – четыре человека.
С начала пандемии выздоровели 1191 человек, в том числе 37 за сутки. Всего умерли 11 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.