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Панкратов-Черный рассказал, кто причастен к ДТП с Ефремовым
2020-06-10T07:51
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
александр панкратов-черный
москва
происшествия
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Они там с высока на все глядят, пытаются найти причины... и не хотят понять и признать, что главные причины этой трагедии - сам Ефремов и его слабости! Думают о его творческом пути... идиоты! Трагедия сейчас не у него произошла, а у членов семьи погибшего!!! Ничто не сравнится с утратой родного человека! Лучше бы молчали, товарищи артисты, чем ерунду нести!
621
А он дитя маленькое? Мальчёнка подрос надо отвечать за поступки ,хватит искать виноватых на стороне.
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60
дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, александр панкратов-черный, москва, происшествия

Панкратов-Черный рассказал, кто причастен к ДТП с Ефремовым

06:02 10.06.2020 (обновлено: 07:51 10.06.2020)
257297
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Александр Панкратов-Черный
Актер Александр Панкратов-Черный
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актер Александр Панкратов-Черный . Архивное фото
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Актер Александр Панкратов-Черный прокомментировал ДТП с участием Михаила Ефремова, в результате которого погиб человек, выразив мнение, что к инциденту причастны друзья артиста, которые не помешали ему сесть за руль. Об этом он сказал в интервью "Пятому каналу".
По словам актера, Ефремов никогда не пил в одиночку и в день трагедии "не мог напиться один и сесть за руль". "Кто-то рядом был. Знали, что он за руль сядет. Не могли остановить? Не могли довезти до дома? Это наплевательское отношение к дружбе. Ведь точно Мишка был не один. И эти собутыльники не могли остановить. Друзья, называется", — заявил Панкратов-Черный.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
9 июня, 16:37
Пригожин прокомментировал ДТП с Ефремовым
При этом он указал, что относится к Ефремову "с глубочайшим уважением".
"Это трагедия для всей его семьи, для памяти его отца, мамы, дедушки", — отметил актер, добавив, что 12 лет тюрьмы, которые могут грозить Ефремову, — это конец его творческого пути.
В понедельник вечером у дома № 3 на Смоленской площади столицы Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль ВАЗ. Полиция задержала актера, экспертиза показала, что он был пьян. Позднее стало известно, что пострадавший в ДТП водитель фургона ВАЗ скончался в больнице.
Против Ефремова возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Артиста поместили под домашний арест до 9 августа. В ходе судебного заседания он согласился с предъявленным обвинением. Расследование взяла на контроль столичная прокуратура.
Иван Охлобыстин
9 июня, 17:01
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
4716148123265337
Обсудить 87
ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовАлександр Панкратов-ЧерныйМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Они там с высока на все глядят, пытаются найти причины... и не хотят понять и признать, что главные причины этой трагедии - сам Ефремов и его слабости! Думают о его творческом пути... идиоты! Трагедия сейчас не у него произошла, а у членов семьи погибшего!!! Ничто не сравнится с утратой родного человека! Лучше бы молчали, товарищи артисты, чем ерунду нести!
10 июня, 06:27
АИАлександр И.
599224014
А он дитя маленькое? Мальчёнка подрос надо отвечать за поступки ,хватит искать виноватых на стороне.
10 июня, 06:15
Вениамин Шабалин
479014015
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