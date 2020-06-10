https://ria.ru/20200610/1572721133.html
Панкратов-Черный рассказал, кто причастен к ДТП с Ефремовым
2020-06-10T06:02
2020-06-10T07:51
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
александр панкратов-черный
москва
происшествия
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Александр И.
Они там с высока на все глядят, пытаются найти причины... и не хотят понять и признать, что главные причины этой трагедии - сам Ефремов и его слабости! Думают о его творческом пути... идиоты! Трагедия сейчас не у него произошла, а у членов семьи погибшего!!! Ничто не сравнится с утратой родного человека! Лучше бы молчали, товарищи артисты, чем ерунду нести!
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Вениамин Шабалин
А он дитя маленькое? Мальчёнка подрос надо отвечать за поступки ,хватит искать виноватых на стороне.
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дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, александр панкратов-черный, москва, происшествия
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости.
Актер Александр Панкратов-Черный
прокомментировал ДТП
с участием Михаила Ефремова
, в результате которого погиб человек, выразив мнение, что к инциденту причастны друзья артиста, которые не помешали ему сесть за руль. Об этом он сказал в интервью "Пятому каналу
".
По словам актера, Ефремов никогда не пил в одиночку и в день трагедии "не мог напиться один и сесть за руль". "Кто-то рядом был. Знали, что он за руль сядет. Не могли остановить? Не могли довезти до дома? Это наплевательское отношение к дружбе. Ведь точно Мишка был не один. И эти собутыльники не могли остановить. Друзья, называется", — заявил Панкратов-Черный.
При этом он указал, что относится к Ефремову "с глубочайшим уважением".
"Это трагедия для всей его семьи, для памяти его отца, мамы, дедушки", — отметил актер, добавив, что 12 лет тюрьмы, которые могут грозить Ефремову, — это конец его творческого пути.
В понедельник вечером у дома № 3 на Смоленской площади столицы Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль ВАЗ. Полиция задержала актера, экспертиза показала, что он был пьян. Позднее стало известно, что пострадавший в ДТП водитель фургона ВАЗ скончался в больнице.
Против Ефремова возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Артиста поместили под домашний арест до 9 августа. В ходе судебного заседания он согласился с предъявленным обвинением. Расследование взяла на контроль столичная прокуратура.