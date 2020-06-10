Панкратов-Черный рассказал, кто причастен к ДТП с Ефремовым

По словам актера, Ефремов никогда не пил в одиночку и в день трагедии "не мог напиться один и сесть за руль". "Кто-то рядом был. Знали, что он за руль сядет. Не могли остановить? Не могли довезти до дома? Это наплевательское отношение к дружбе. Ведь точно Мишка был не один. И эти собутыльники не могли остановить. Друзья, называется", — заявил Панкратов-Черный.

При этом он указал, что относится к Ефремову "с глубочайшим уважением".

"Это трагедия для всей его семьи, для памяти его отца, мамы, дедушки", — отметил актер, добавив, что 12 лет тюрьмы, которые могут грозить Ефремову, — это конец его творческого пути.

В понедельник вечером у дома № 3 на Смоленской площади столицы Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль ВАЗ. Полиция задержала актера, экспертиза показала, что он был пьян. Позднее стало известно, что пострадавший в ДТП водитель фургона ВАЗ скончался в больнице.