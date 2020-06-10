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Глава CrossFit покинул пост из-за комментариев про Флойда
2020-06-10T05:23
джордж флойд
сша
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джордж флойд, сша, в мире

Глава CrossFit покинул пост из-за комментариев про Флойда

05:23 10.06.2020
9207
© РИА Новости / Михаил ТургиевОбстановка в Миннеаполисе
Обстановка в Миннеаполисе
© РИА Новости / Михаил Тургиев
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Основатель CrossFit Грег Глассман покинул пост исполнительного директора компании, после того как она потеряла партнерство с брендом Reebok и аффилированными тренажерными залами из-за его сообщения в Twitter с шуткой про убитого в США афроамериканца Джорджа Флойда и других комментариев.
Ранее Институт оценки и измерения показателей здравоохранения (IHME), следящий за ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19, опубликовал заявление под названием "Расизм - это проблема общественного здравоохранения", в ответ Глассман написал в своем аккаунте: "Это - Флойд-19". После это в Reebok, которая является титульным спонсором CrossFit Games и правообладателем на одежду и обувь CrossFit, решили разорвать отношения с компанией. Глоссман принес извинения за сообщение. Позднее портал BuzzFeed News опубликовал аудио конференции в Zoom, на котором Глассман говорит, что в США отсутствует проблема системного расизма, а ни одно сообщество на самом деле не скорбит по Флойду.
"Я ухожу с поста генерального директора CrossFit, Inc. и решил уйти на пенсию. В субботу я создал раскол в сообществе CrossFit и непреднамеренно ранил многих его участников. С тех пор как я основал CrossFit 20 лет назад, он стал крупнейшей сетью спортивных залов в мире... Я не могу допустить того, чтобы мое поведение встало на пути миссий головного офиса и филиалов", - говорится в сообщении Глассмана, опубликованном на сайте сети.
Пост исполнительного директора компании займет Дейв Кастро.
Сеанс муринотерапии. США распрощались с Джорджем Флойдом
9 июня, 17:26Акценты
Сеанс "муринотерапии". США распрощались с Джорджем ФлойдомВ этом веке Америка так еще ни с кем не прощалась. Казалось, в обозримом будущем ей и не с кем. Но она сумела натворить себе кумира. Золотой гроб. Пышные проводы. Удивительно только, что конечной остановкой для него выбрали Хьюстон.
53043121
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Джордж ФлойдСШАВ мире
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