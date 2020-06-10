https://ria.ru/20200610/1572721045.html
СМИ: в Нигерии 69 человек погибли при нападении боевиков
2020-06-10T05:16
2020-06-10T05:16
нигерия
в мире
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нигерия, в мире
СМИ: в Нигерии 69 человек погибли при нападении боевиков
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
По меньшей мере 69 человек погибли в результате нападения боевиков радикальной исламистской группировки "Боко Харам" в штате Борно на северо-востоке Нигерии
, сообщило агентство Рейтер
со ссылкой на источники.
По его данным, боевики напали на деревню Фадума Колорам. Сообщается, что они прибыли на автомобилях и мотоциклах, открыли огонь, разрушили деревню и угнали 1,2 тысячи голов скота и верблюдов.
В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам", также известная как "Западноафриканская провинция исламского государства"*. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.
*Террористическая организация, запрещенная в России.