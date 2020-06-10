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СМИ: в Нигерии 69 человек погибли при нападении боевиков
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нигерия, в мире

СМИ: в Нигерии 69 человек погибли при нападении боевиков

05:16 10.06.2020
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© AP Photo / Olamikan GbemigaПолиция Нигерии
Полиция Нигерии
© AP Photo / Olamikan Gbemiga
Полиция Нигерии. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. По меньшей мере 69 человек погибли в результате нападения боевиков радикальной исламистской группировки "Боко Харам" в штате Борно на северо-востоке Нигерии, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.
По его данным, боевики напали на деревню Фадума Колорам. Сообщается, что они прибыли на автомобилях и мотоциклах, открыли огонь, разрушили деревню и угнали 1,2 тысячи голов скота и верблюдов.
В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам", также известная как "Западноафриканская провинция исламского государства"*. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Военные и полиция Нигерии
28 мая, 15:20
СМИ: в Нигерии не менее 60 человек погибли при нападении бандитов
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