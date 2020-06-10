Пропавшую в Таиланде журналистку нашли мертвой в джунглях

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. На острове Самуй в Таиланде нашли мертвой пропавшую ранее украинскую журналистку Ольгу Фролову. Об этом сообщает "24 канал".
По данным портала Pattaya Now, в воскресенье, 7 июня, работник островного отеля заявил в полицию, что обнаружил полуразложившийся труп иностранки. По его словам, он шел через джунгли, почувствовал неприятный запах и отправился на поиски его источника. Вскоре он заметил под пальмовыми листьями чьи-то ноги.
Прибывшие полицейские установили, что останки принадлежат 32-летней украинке Ольге Фроловой, пропавшей 25 мая. Муж погибшей Дмитрий Фролов, вызванный на опознание тела, подтвердил личность жены и сообщил, что в ее рюкзаке недостает iPhone и ноутбука.
По данным Pattaya Now, причина смерти Ольги пока не установлена. Как сообщает британский таблоид The Sun, полиция допросила 47-летнего британца Филипа Армстронга, с которой у девушки был роман. Мужчина подтвердил, что состоял в отношениях с Фроловой, но заявил, что не знает, что с ней произошло.
По данным Daily Mail, в день исчезновения между Фроловой и Армстронгом произошла ссора.