Минобороны рассказало об отборе военных для испытания вакцины от COVID-19

"Отбор военнослужащих для участия в испытаниях вакцины осуществлялся исключительно на добровольной основе. Все участники - офицеры, прапорщики и военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в различных подразделениях войск РХБ защиты и медицинских учреждений Минобороны России", - говорится в сообщении.