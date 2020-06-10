Минобороны рассказало об отборе военных для испытания вакцины от COVID-19

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Отбор военных для испытания вакцины от новой коронавирусной инфекции был на добровольной основе, их участие соответствует законам России, сообщает Минобороны РФ.
"Отбор военнослужащих для участия в испытаниях вакцины осуществлялся исключительно на добровольной основе. Все участники - офицеры, прапорщики и военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в различных подразделениях войск РХБ защиты и медицинских учреждений Минобороны России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что участие военнослужащих по контракту в испытаниях вакцины полностью соответствует требованиям российского законодательства.
Так, военнослужащие-добровольцы принимают участие в клиническом исследовании препарата, специально разработанного для профилактики и лечения заболеваний, полученных в результате воздействия неблагоприятных биологических факторов и в условиях неблагоприятной эпидемобстановки на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции.
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