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Эксперт назвал четыре способа сэкономить при эксплуатации автомобиля
2020-06-10T05:30
россия
михаил колодочкин
авто
за рулем
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россия, михаил колодочкин, авто, за рулем

Эксперт назвал четыре способа сэкономить при эксплуатации автомобиля

05:08 10.06.2020 (обновлено: 05:30 10.06.2020)
3073
© Fotolia / Jürgen FälchleЖест водителя
Жест водителя
© Fotolia / Jürgen Fälchle
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Эксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин назвал четыре способа сэкономить при эксплуатации автомобиля.
В частности, автомобилисты, по его словам, могут сэкономить, выбирая более дешевые стеклоочистители. Даже при многократной разнице в стоимости дорогие "дворники" ничем не превосходят более дешевые, утверждает эксперт. "Памятуя о том, что дворник — это расходный материал, который желательно менять почаще, преимущество более дешевого изделия становится неоспоримым", - написал он.
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Еще одним способом сэкономить является покупка "обычных", а не "улучшенных" ламп головной оптики. Эксперт заявил, что разнообразные обещания производителей по "улучшению видимости на 90%" на практике означают уменьшение ресурса изделия, при этом заметного улучшения света автомобилист не почувствует. "И если обычная галогенка служит примерно 500 часов, то "улучшенная" — в несколько раз меньше", - пояснил он.
Также сэкономить можно на стеклоомывающей жидкости, используя вместо готового продукта концентрат. При этом Колодочкин предупредил, что не стоит использовать в качестве "омывайки" обычную воду.
Кроме того, сэкономить, по словам эксперта, можно и на мойке автомобиля. Колодочкин отметил, что стоимость мытья автомобиля, зачастую, напрямую связана с расположением сервиса, а также с его видом. Он указал, что для экономии иногда можно заезжать и в неприглядные помещения, переоборудованные под мойку. "Есть и другой вариант: мойка самообслуживания. В большинстве случаев сэкономить действительно можно. Особенно если автомобиль крупный. Только придется поработать самому", - заключил Колодочкин.
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261235181
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РоссияМихаил КолодочкинАвтоЗа рулем
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