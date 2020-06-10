Эксперт назвал четыре способа сэкономить при эксплуатации автомобиля

В частности, автомобилисты, по его словам, могут сэкономить, выбирая более дешевые стеклоочистители. Даже при многократной разнице в стоимости дорогие "дворники" ничем не превосходят более дешевые, утверждает эксперт. "Памятуя о том, что дворник — это расходный материал, который желательно менять почаще, преимущество более дешевого изделия становится неоспоримым", - написал он.

Еще одним способом сэкономить является покупка "обычных", а не "улучшенных" ламп головной оптики. Эксперт заявил, что разнообразные обещания производителей по "улучшению видимости на 90%" на практике означают уменьшение ресурса изделия, при этом заметного улучшения света автомобилист не почувствует. "И если обычная галогенка служит примерно 500 часов, то "улучшенная" — в несколько раз меньше", - пояснил он.

Также сэкономить можно на стеклоомывающей жидкости, используя вместо готового продукта концентрат. При этом Колодочкин предупредил, что не стоит использовать в качестве "омывайки" обычную воду.