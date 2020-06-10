https://ria.ru/20200610/1572720824.html
Добровольцев изолировали для подготовки к испытанию вакцины от COVID-19
2020-06-10T05:04
2020-06-10T05:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Пятьдесят военных добровольцев были помещены на 14-дневную изоляцию в ходе подготовки к клиническим испытаниям вакцины от COVID-19
, сообщает Минобороны РФ.
"Четвертого и девятого июня на 14-дневную изоляцию были помещены 50 военнослужащих добровольцев, среди которых 10 медицинских работников. Изоляция проводится перед началом вакцинации с целью исключения возможности занесения инфекции участникам эксперимента и медицинскому персоналу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что группа гражданских добровольцев, изъявивших желание принять участие в клинических исследованиях, также размещается в Главном военном клиническом госпитале имени Н.Н. Бурденко.
Кроме того, состояние всех добровольцев будет ежедневно контролироваться врачами ГВКГ. Будут проводиться измерения артериального давления, пульса, термометрия, изучение ряда других специальных показателей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.