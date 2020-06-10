Добровольцев изолировали для подготовки к испытанию вакцины от COVID-19

"Четвертого и девятого июня на 14-дневную изоляцию были помещены 50 военнослужащих добровольцев, среди которых 10 медицинских работников. Изоляция проводится перед началом вакцинации с целью исключения возможности занесения инфекции участникам эксперимента и медицинскому персоналу", - говорится в сообщении.