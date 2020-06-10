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Добровольцев изолировали для подготовки к испытанию вакцины от COVID-19
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Добровольцев изолировали для подготовки к испытанию вакцины от COVID-19

05:04 10.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пятьдесят военных добровольцев были помещены на 14-дневную изоляцию в ходе подготовки к клиническим испытаниям вакцины от COVID-19, сообщает Минобороны РФ.
"Четвертого и девятого июня на 14-дневную изоляцию были помещены 50 военнослужащих добровольцев, среди которых 10 медицинских работников. Изоляция проводится перед началом вакцинации с целью исключения возможности занесения инфекции участникам эксперимента и медицинскому персоналу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что группа гражданских добровольцев, изъявивших желание принять участие в клинических исследованиях, также размещается в Главном военном клиническом госпитале имени Н.Н. Бурденко.
Кроме того, состояние всех добровольцев будет ежедневно контролироваться врачами ГВКГ. Будут проводиться измерения артериального давления, пульса, термометрия, изучение ряда других специальных показателей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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