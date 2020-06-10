Для испытаний вакцины от COVID-19 отобрали две группы добровольцев

Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус

Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Минобороны отобрало две группы добровольцев для клинических испытаний вакцины от Минобороны отобрало две группы добровольцев для клинических испытаний вакцины от коронавируса

"В первую группу отобраны добровольно изъявившие желание участвовать в испытаниях военнослужащие (офицеры, прапорщики, военнослужащие по контракту). В состав второй группы вошли добровольцы — гражданские лица", — уточнили в ведомстве.

Всех участников допустят до испытаний только после медобследования.

Сейчас 50 добровольцев из числа военнослужащих, среди которых десять медработников, поместили на 14-дневную изоляцию. Группа гражданских участников клинических исследований находится в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко.

Врачи будут ежедневно контролировать состояние всех участников эксперимента, измеряя артериальное давление, пульс, температуру и другие показатели.

Ранее начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич сообщил, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны успешно провели доклинические испытания вакцины, следующий этап планируется завершить к концу июля.

В начале марта ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным, общее число зараженных по всему миру превысило семь миллионов человек. Умерли более 400 тысяч пациентов.

В России выявили более 485 тысяч случаев COVID-19. Из них свыше 242 тысяч человек вылечились, 6142 скончались.