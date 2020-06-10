https://ria.ru/20200610/1572720767.html
Для испытаний вакцины от COVID-19 отобрали две группы добровольцев
2020-06-10T05:02
2020-06-10T09:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости.
Минобороны отобрало две группы добровольцев для клинических испытаний вакцины от коронавируса
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"В первую группу отобраны добровольно изъявившие желание участвовать в испытаниях военнослужащие (офицеры, прапорщики, военнослужащие по контракту). В состав второй группы вошли добровольцы — гражданские лица", — уточнили в ведомстве.
Всех участников допустят до испытаний только после медобследования.
Сейчас 50 добровольцев из числа военнослужащих, среди которых десять медработников, поместили на 14-дневную изоляцию. Группа гражданских участников клинических исследований находится в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко.
Врачи будут ежедневно контролировать состояние всех участников эксперимента, измеряя артериальное давление, пульс, температуру и другие показатели.
Ранее начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич сообщил, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны успешно провели доклинические испытания вакцины, следующий этап планируется завершить к концу июля.
В начале марта ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным, общее число зараженных по всему миру превысило семь миллионов человек. Умерли более 400 тысяч пациентов.
В России выявили более 485 тысяч случаев COVID-19. Из них свыше 242 тысяч человек вылечились, 6142 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.