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Для испытаний вакцины от COVID-19 отобрали две группы добровольцев
2020-06-10T09:13
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Для испытаний вакцины от COVID-19 отобрали две группы добровольцев

05:02 10.06.2020 (обновлено: 09:13 10.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Минобороны отобрало две группы добровольцев для клинических испытаний вакцины от коронавируса.

"В первую группу отобраны добровольно изъявившие желание участвовать в испытаниях военнослужащие (офицеры, прапорщики, военнослужащие по контракту). В состав второй группы вошли добровольцы — гражданские лица", — уточнили в ведомстве.

Всех участников допустят до испытаний только после медобследования.
Сейчас 50 добровольцев из числа военнослужащих, среди которых десять медработников, поместили на 14-дневную изоляцию. Группа гражданских участников клинических исследований находится в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко.
Сотрудник лаборатории
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Врачи будут ежедневно контролировать состояние всех участников эксперимента, измеряя артериальное давление, пульс, температуру и другие показатели.
Ранее начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич сообщил, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны успешно провели доклинические испытания вакцины, следующий этап планируется завершить к концу июля.
В начале марта ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным, общее число зараженных по всему миру превысило семь миллионов человек. Умерли более 400 тысяч пациентов.
В России выявили более 485 тысяч случаев COVID-19. Из них свыше 242 тысяч человек вылечились, 6142 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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