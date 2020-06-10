Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 июн — РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до шести километров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"Пепловый выброс был зафиксирован в среду днём по местному времени. Его высота составила до шести тысяч метров над уровнем моря. С учётом направления ветра, шлейф распространился на 34 километра в юго-западном направлении от вулкана", - говорится в сообщении.
Отмечается, что исполину присвоен "оранжевый" код авиационной опасности, однако международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят.
По данным краевого главка МЧС, выпадения пепла в населённых пунктах Камчатского края не зафиксировано.
Вулкан Ключевской - самый высокий действующий вулкан Евразии (4750 метров). Он относится к Ключевской группе и расположен в 30 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района на правом берегу реки Камчатка, в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского. Исполин извергается с ноября 2019 года. Его активность сопровождается регулярными пепловыми выбросами.