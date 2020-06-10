Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200610/1572720656.html
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла
2020-06-10T04:52
камчатский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570469848_0:254:2047:1405_1200x0_80_0_0_643b5d379e4515898c5788223c7d64e5.jpg
https://ria.ru/20200525/1571944575.html
камчатский край
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572720656.html?chat_room_id=1572720656
Новости
ru-RU
1405
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570469848_0:254:2047:1405_1200x0_80_0_0_643b5d379e4515898c5788223c7d64e5.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570469848_0:188:2047:1724_1200x0_80_0_0_8940ada79582373374616bd47572bf6d.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570469848_0:136:2047:2184_1200x0_80_0_0_a9c148bae03f684e034d33c82115bd7b.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
камчатский край, происшествия

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла

04:52 10.06.2020
1405
© РИА Новости / Лев ГаркавыйИзвержение вулкана Ключевская сопка
Извержение вулкана Ключевская сопка
© РИА Новости / Лев Гаркавый
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 июн — РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до шести километров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"Пепловый выброс был зафиксирован в среду днём по местному времени. Его высота составила до шести тысяч метров над уровнем моря. С учётом направления ветра, шлейф распространился на 34 километра в юго-западном направлении от вулкана", - говорится в сообщении.
Отмечается, что исполину присвоен "оранжевый" код авиационной опасности, однако международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят.
По данным краевого главка МЧС, выпадения пепла в населённых пунктах Камчатского края не зафиксировано.
Вулкан Ключевской - самый высокий действующий вулкан Евразии (4750 метров). Он относится к Ключевской группе и расположен в 30 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района на правом берегу реки Камчатка, в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского. Исполин извергается с ноября 2019 года. Его активность сопровождается регулярными пепловыми выбросами.
Вулкан Санта-Мария в Гватемале
25 мая, 12:04РИА Наука
Геологи научились контролировать опасные вулканы с помощью дронов
314202
Обсудить 0
Камчатский крайПроисшествия
Рекомендуем
Трехмерная карта дна Марианской впадины
Американский ученый рассказал о замерах глубины Марианской впадины
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
WP: в 14 штатах США резко выросли темпы заражения коронавирусом
Вид на реку Быструю со смотровой площадки в Быстринском природном парке на Камчатке
Камчатку трясет от золотой лихорадки. На кону — богатства полуострова
Сейсмограф. Архивное фото
На юге Ирана произошло землетрясение
Вулкан Сангай
Несколько городов в Эквадоре покрылись вулканическим пеплом
Девушки в бикини прокатились в бассейне по центру Екатеринбурга
Девушки в бикини прокатились по центру Екатеринбурга в бассейне
Обстановка в Миннеаполисе
Глава CrossFit покинул пост из-за комментариев про Флойда
Автомобиль Следственного комитета РФ
Красноярец убил сожительницу и ее дочь и жил в квартире с трупами
Актер Александр Панкратов-Черный
Панкратов-Черный рассказал, кто причастен к ДТП с Ефремовым
Актер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Соловьев назвал Ефремова "подонком" после смертельного ДТП
Девушка пьет из пластиковой бутылки
Кардиолог и гид рассказали, как пережить жару
Дождь в Москве
Россиян предупредили об "арктическом вторжении"
Пожилая женщина на набережной в Ялте
Масочный режим в Крыму сохранится до особого распоряжения
Следственный экспермиент на месте убийства
Изнасиловали и убили: банда подростков держит в страхе сибирскую деревню
Владимир Жириновский
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
03:58Вирусолог заявил, что COVID-19 стал легче переноситься
03:40Врач рассказал, от чего может пропасть обоняние
03:37В ГД предложили применять куркуму, пихту и пиявок в профилактике COVID-19
03:32В Пермском крае два подростка утонули в реке
03:29В России космических туристов могут готовить к выходу в открытый космос
03:24В трех регионах проведут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
03:07В Минздраве оценили, сколько может занять лечение Ефремова от алкоголизма
03:06Разин рассказал, как Ефремов "вызывал ужас у всех"
03:04Названы безопасные направления для туристов
02:54Один из экс-полицейских, обвиняемых по делу Флойда, вышел под залог
Лента новостейМолния