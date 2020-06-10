В Приморье к концу месяца частично возобновят плановую госпитализацию

"У нас приостановлена плановая госпитализация… Некоторые направления мы оставили.. Мы понимаем важность планового лечения. Думаем, что к концу месяца, ориентировочно к 29 числу будем проводить работу по проведению тестирования врачей, подготовке медучреждений и открытию плановой госпитализации. Думаю, что к концу месяца по некоторым видам медицинской помощи сумеем принимать нуждающихся и оказывать им качественное лечение", - сказал Кожемяко.