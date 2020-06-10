Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200610/1572720576.html
В Приморье к концу месяца частично возобновят плановую госпитализацию
2020-06-10T04:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
олег кожемяко
приморский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150475/21/1504752136_0:169:3071:1896_1200x0_80_0_0_5205750a1328b49fd9d65eeac49ef289.jpg
приморский край
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572720576.html?chat_room_id=1572720576
Новости
ru-RU
74
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/150475/21/1504752136_0:169:3071:1896_1200x0_80_0_0_5205750a1328b49fd9d65eeac49ef289.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/150475/21/1504752136_340:0:3071:2048_1200x0_80_0_0_20c0ad35d4ca4c4b870a2156d3ff8b5c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/150475/21/1504752136_775:0:2823:2048_1200x0_80_0_0_997787b7f6345168f44b121a9652467d.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, олег кожемяко, приморский край, общество

В Приморье к концу месяца частично возобновят плановую госпитализацию

04:27 10.06.2020
74
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКоридор в больнице
Коридор в больнице
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Коридор в больнице. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 10 июн - РИА Новости. Плановую госпитализацию по некоторым видам медпомощи возобновят в Приморье к концу месяца, сообщил губернатор Олег Кожемяко, отвечая на вопросы депутатов на внеочередной сессии заксобрания края.
В середине апреля власти региона сообщили, что плановая госпитализация в Приморье из-за ситуации с коронавирусом в большинстве случаев приостановлена, за исключением пациентов с онкологической, сердечно-сосудистой патологией, гематологической патологией и находящихся на гемодиализе.
"У нас приостановлена плановая госпитализация… Некоторые направления мы оставили.. Мы понимаем важность планового лечения. Думаем, что к концу месяца, ориентировочно к 29 числу будем проводить работу по проведению тестирования врачей, подготовке медучреждений и открытию плановой госпитализации. Думаю, что к концу месяца по некоторым видам медицинской помощи сумеем принимать нуждающихся и оказывать им качественное лечение", - сказал Кожемяко.
Режим самоизоляции действует в регионе с 31 марта, с 30 апреля - масочный режим. Режим повышенной готовности в крае продлен до 15 июня. С 26 мая начался первый этап снятия ограничений. В общей сложности в Приморье зафиксировано 2500 случаев коронавируса, выздоровело 1529 человек, 24 умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Олег КожемякоПриморский крайОбщество
Рекомендуем
Владимир Жириновский
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Иван Охлобыстин
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Допрос актера Михаила Ефремова
Опубликовано видео опроса Ефремова
Актер Михаил Ефремов в Таганском районном суде
Главный нарколог Минздрава рассказал о пьянстве Ефремова
Доставка актера Михаила Ефремова в Таганский районный суд для избрания меры пресечения
Брат погибшего в ДТП с Ефремовым рассказал, чем шокирован больше всего
Актер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Соловьев назвал Ефремова "подонком" после смертельного ДТП
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков исключил манипуляции со статистикой по коронавирусу в России
Михаил Саакашвили
Саакашвили заявил об угрозе скорого распада Украины
Михаила Ефремова отправили под домашний арест. Кадры из зала суда
Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП
Полиция
В Петербурге сотрудница СИЗО в рукопашном бою обезвредила преступника
Телеведущий Иван Ургант
Ургант высмеял Панина после скандала на похоронах Кокшенова
Контейнер с клубникой
Врач рассказала, какая клубника опасна для здоровья
Посетители на летней веранде кафе на улице Малая Дмитровка в Москве
Врач оценил шансы заболеть COVID-19 после открытия летних веранд
Многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35
МиГ-35 оснастят перспективным оружием
Сенатор Алексей Пушков
Пушков оценил планы Румынии признать Россию враждебной страной
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:12Пропавшую в Таиланде журналистку нашли мертвой в джунглях
05:11Сирийским врачам не хватает медоборудования из-за санкций
05:08Эксперт назвал четыре способа сэкономить при эксплуатации автомобиля
05:08Минобороны рассказало об отборе военных для испытания вакцины от COVID-19
05:04Добровольцев изолировали для подготовки к испытанию вакцины от COVID-19
05:02Для испытаний вакцины от COVID-19 отобрали две группы добровольцев
04:59В Южной Корее за сутки зафиксировали 50 случаев COVID-19
04:52Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла
04:30В США отменили показ документального сериала "Полицейские"
04:27В Приморье к концу месяца частично возобновят плановую госпитализацию
04:07В Китай за сутки выявили три случая COVID-19
04:06Суд США отказался сделать иск репортера к полиции Миннесоты групповым
04:04Врач оценил шансы заболеть COVID-19 после открытия летних веранд
04:00В Мексике за сутки выявили 4199 случаев COVID-19
03:53В двух штатах США ввели запрет на применение полицией удушающих захватов
03:49В психиатрической лечебнице в Перу более 220 человек заболели COVID-19
03:46В России за сутки потушили 38 лесных пожаров
03:45В Хабаровском крае ликвидировали мастерскую по изготовлению оружия
03:42Кинологи дали советы владельцам собак по выходу из самоизоляции
03:39МиГ-35 оснастят перспективным оружием
Лента новостейМолния