https://ria.ru/20200610/1572720576.html
В Приморье к концу месяца частично возобновят плановую госпитализацию
2020-06-10T04:27
2020-06-10T04:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
олег кожемяко
приморский край
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, олег кожемяко, приморский край, общество
ВЛАДИВОСТОК, 10 июн - РИА Новости.
Плановую госпитализацию по некоторым видам медпомощи возобновят в Приморье
к концу месяца, сообщил губернатор Олег Кожемяко
, отвечая на вопросы депутатов на внеочередной сессии заксобрания края.
В середине апреля власти региона сообщили, что плановая госпитализация в Приморье из-за ситуации с коронавирусом в большинстве случаев приостановлена, за исключением пациентов с онкологической, сердечно-сосудистой патологией, гематологической патологией и находящихся на гемодиализе.
"У нас приостановлена плановая госпитализация… Некоторые направления мы оставили.. Мы понимаем важность планового лечения. Думаем, что к концу месяца, ориентировочно к 29 числу будем проводить работу по проведению тестирования врачей, подготовке медучреждений и открытию плановой госпитализации. Думаю, что к концу месяца по некоторым видам медицинской помощи сумеем принимать нуждающихся и оказывать им качественное лечение", - сказал Кожемяко.
Режим самоизоляции действует в регионе с 31 марта, с 30 апреля - масочный режим. Режим повышенной готовности в крае продлен до 15 июня. С 26 мая начался первый этап снятия ограничений. В общей сложности в Приморье зафиксировано 2500 случаев коронавируса, выздоровело 1529 человек, 24 умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.