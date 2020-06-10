В Китай за сутки выявили три случая COVID-19

Всего за время эпидемии в материковом Китае было выявлено 83 046 случаев коронавирусной инфекции, 78 357 человек выздоровели, 55 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев – 1786, выздоровели 1732 человека.

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлено пять таких случаев, все они ввозные. За минувшие сутки из карантина выпустили 24 человека, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 155 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.