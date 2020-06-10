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В Китай за сутки выявили три случая COVID-19
2020-06-10T04:07
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
китай
в мире
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коронавирус covid-19, китай, в мире

В Китай за сутки выявили три случая COVID-19

04:07 10.06.2020
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© AP Photo / Yan Linyun/Медицинские работники проходя дезинфекцию в провинции Цзилинь, Китай
Медицинские работники проходя дезинфекцию в провинции Цзилинь, Китай
© AP Photo / Yan Linyun/
ПЕКИН, 10 июн - РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил три новых случая заражения коронавирусом, также зарегистрированы пять бессимптомных носителей, выздоровели шесть пациентов, никто не умер, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что все новые случаи - ввозные, два из них зарегистрированы в автономном районе Внутренняя Монголия, один – в городя Тяньцзинь.
Всего за время эпидемии в материковом Китае было выявлено 83 046 случаев коронавирусной инфекции, 78 357 человек выздоровели, 55 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев – 1786, выздоровели 1732 человека.
С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлено пять таких случаев, все они ввозные. За минувшие сутки из карантина выпустили 24 человека, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 155 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1107 случаев заражения (четыре человека скончались, 1050 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (все уже выписаны), на Тайване заразились 443 человека (семь скончались, 431 вылечился).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КитайВ мире
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