В Мексике за сутки выявили 4199 случаев COVID-19

"Прирост за последние 24 часа составил 3,5%. Практически неизменным остается число ежедневно выявляемых случаев на протяжении последних двух недель - около 4 тысяч", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.

В июне в Мексике стартовал новый этап санитарных мер против коронавируса. Система регионального светофора из четырех фаз в зависимости от эпидемиологической обстановки регулирует возобновление всех видов деятельности. В настоящий момент для всех штатов, кроме Сакатекаса, установлен красный сигнал светофора.