https://ria.ru/20200610/1572720411.html
В Мексике за сутки выявили 4199 случаев COVID-19
2020-06-10T04:00
2020-06-10T04:00
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
мексика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/154824/01/1548240165_0:0:2730:1537_1200x0_80_0_0_02b30db27695120e7c4b6261e8191c2e.jpg
мексика
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200610/1572720411.html?chat_room_id=1572720411
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/154824/01/1548240165_0:0:2730:1537_1200x0_80_0_0_02b30db27695120e7c4b6261e8191c2e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/154824/01/1548240165_0:0:2730:2048_1200x0_80_0_0_e9f74b0742793de7cf730b0d3b13a8d6.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/154824/01/1548240165_682:0:2730:2048_1200x0_80_0_0_37fa2b7aedb76e76b921540b657c5ed9.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
коронавирус covid-19, мексика, в мире
МЕХИКО, 10 июн - РИА Новости.
Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в Мексике
превысило 124 тысячи, среди них 14 649 летальных, сообщил директор эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа.
"Прирост за последние 24 часа составил 3,5%. Практически неизменным остается число ежедневно выявляемых случаев на протяжении последних двух недель - около 4 тысяч", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.
Общее число случаев COVID-19 с начала эпидемии в Мексике достигло 124 301 (+4199 за сутки), оно включает 14 649 случаев смерти. Болеют в настоящий момент 18 904 человека (+488), наибольшее число - в городе Мехико
(3891) и штате Мехико
(2274). Власти изучают 50 677 подозрительных случая заболеваний и 1478 летальных.
В июне в Мексике стартовал новый этап санитарных мер против коронавируса. Система регионального светофора из четырех фаз в зависимости от эпидемиологической обстановки регулирует возобновление всех видов деятельности. В настоящий момент для всех штатов, кроме Сакатекаса, установлен красный сигнал светофора.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 7 миллионов случаев заражения, свыше 404 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.