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В Мексике за сутки выявили 4199 случаев COVID-19
2020-06-10T04:00
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коронавирус covid-19, мексика, в мире

В Мексике за сутки выявили 4199 случаев COVID-19

04:00 10.06.2020
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CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot / Мексика
Мексика
CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot /
Мексика. Архивное фото
МЕХИКО, 10 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в Мексике превысило 124 тысячи, среди них 14 649 летальных, сообщил директор эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа.
"Прирост за последние 24 часа составил 3,5%. Практически неизменным остается число ежедневно выявляемых случаев на протяжении последних двух недель - около 4 тысяч", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.
Общее число случаев COVID-19 с начала эпидемии в Мексике достигло 124 301 (+4199 за сутки), оно включает 14 649 случаев смерти. Болеют в настоящий момент 18 904 человека (+488), наибольшее число - в городе Мехико (3891) и штате Мехико (2274). Власти изучают 50 677 подозрительных случая заболеваний и 1478 летальных.
В июне в Мексике стартовал новый этап санитарных мер против коронавируса. Система регионального светофора из четырех фаз в зависимости от эпидемиологической обстановки регулирует возобновление всех видов деятельности. В настоящий момент для всех штатов, кроме Сакатекаса, установлен красный сигнал светофора.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7 миллионов случаев заражения, свыше 404 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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