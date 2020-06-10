В двух штатах США ввели запрет на применение полицией удушающих захватов

В Финиксе, как отмечается в опубликованном в Twitter пресс-релизе полиции города, запрет на применение удушающих захватов вступает в силу немедленно. "Мы не можем функционировать как департамент без доверия к нам со стороны общества, и есть изменения, которые мы можем сделать, чтобы укрепить это доверие", - отметили в полиции.