В двух штатах США ввели запрет на применение полицией удушающих захватов

В Финиксе, как отмечается в опубликованном в Twitter пресс-релизе полиции города, запрет на применение удушающих захватов вступает в силу немедленно. "Мы не можем функционировать как департамент без доверия к нам со стороны общества, и есть изменения, которые мы можем сделать, чтобы укрепить это доверие", - отметили в полиции.
В свою очередь мэр города Хьюстон Сильвестр Тернер, как передает телеканал CNN, заявил, что подпишет исполнительный указ, запрещающий "удушающие захваты и приемы". Кроме того, по его словам, речь идет и о других изменениях в работе полиции.
По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.