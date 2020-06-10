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В двух штатах США ввели запрет на применение полицией удушающих захватов
2020-06-10T03:53
финикс
хьюстон
сша
в мире
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финикс, хьюстон, сша, в мире

В двух штатах США ввели запрет на применение полицией удушающих захватов

03:53 10.06.2020
118
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в США
Сотрудники полиции в США
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники полиции в США
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Запрет на применение удушающих захватов сотрудниками полиции вводят в американских городах Финикс (штат Аризона) и Хьюстон (штат Техас), сообщили власти указанных городов.
В Финиксе, как отмечается в опубликованном в Twitter пресс-релизе полиции города, запрет на применение удушающих захватов вступает в силу немедленно. "Мы не можем функционировать как департамент без доверия к нам со стороны общества, и есть изменения, которые мы можем сделать, чтобы укрепить это доверие", - отметили в полиции.
В свою очередь мэр города Хьюстон Сильвестр Тернер, как передает телеканал CNN, заявил, что подпишет исполнительный указ, запрещающий "удушающие захваты и приемы". Кроме того, по его словам, речь идет и о других изменениях в работе полиции.
По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.
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