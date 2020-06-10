В Хабаровском крае ликвидировали мастерскую по изготовлению оружия

Отмечается, что у мужчины при обысках изъяли три пистолета и автомат, переделанные для стрельбы боевыми патронами из охолощенных моделей, более тысячи патронов различного калибра, изготовленные кустарным способом, и комплектующие к ним, а также оборудование для изготовления оружия и боеприпасов.