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В Хабаровском крае ликвидировали мастерскую по изготовлению оружия
2020-06-10T03:45
хабаровский край
происшествия
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хабаровский край, происшествия

В Хабаровском крае ликвидировали мастерскую по изготовлению оружия

03:45 10.06.2020
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© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники Федеральной службы безопасности РФ
Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Деятельность мастерской по изготовлению оружия пресекли в Комсомольске-на Амуре, сообщила пресс-служба УФСБ по Хабаровскому краю.
"В мае 2020 года УФСБ России по Хабаровскому краю была пресечена противоправная деятельность 39-летнего жителя г. Комсомольск-на-Амуре, организовавшего изготовление и модернизацию огнестрельного оружия. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ было установлено, что действуя в составе группы, указанный гражданин РФ организовал мастерскую по модернизации оружия из охолощенных образцов в боевые аналоги с целью их дальнейшей реализации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у мужчины при обысках изъяли три пистолета и автомат, переделанные для стрельбы боевыми патронами из охолощенных моделей, более тысячи патронов различного калибра, изготовленные кустарным способом, и комплектующие к ним, а также оборудование для изготовления оружия и боеприпасов.
"Согласно проведенным экспертизам, изъятое оружие и боеприпасы признаны боевыми и пригодными для стрельбы", - сообщает УФСБ.
Возбуждено уголовное дело по статье "незаконные сбыт, хранение оружия и, его основных частей боеприпасов совершенные группой лиц по предварительному сговору".
Сотрудник ФСБ
14 мая, 08:55
В Томской области закрыли подпольную мастерскую по изготовлению оружия
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