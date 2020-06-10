https://ria.ru/20200610/1572720262.html
В Хабаровском крае ликвидировали мастерскую по изготовлению оружия
2020-06-10T03:45
2020-06-10T03:45
хабаровский край
происшествия
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хабаровский край, происшествия
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Деятельность мастерской по изготовлению оружия пресекли в Комсомольске-на Амуре
, сообщила пресс-служба УФСБ по Хабаровскому краю
.
"В мае 2020 года УФСБ России по Хабаровскому краю была пресечена противоправная деятельность 39-летнего жителя г. Комсомольск-на-Амуре
, организовавшего изготовление и модернизацию огнестрельного оружия. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ было установлено, что действуя в составе группы, указанный гражданин РФ организовал мастерскую по модернизации оружия из охолощенных образцов в боевые аналоги с целью их дальнейшей реализации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у мужчины при обысках изъяли три пистолета и автомат, переделанные для стрельбы боевыми патронами из охолощенных моделей, более тысячи патронов различного калибра, изготовленные кустарным способом, и комплектующие к ним, а также оборудование для изготовления оружия и боеприпасов.
"Согласно проведенным экспертизам, изъятое оружие и боеприпасы признаны боевыми и пригодными для стрельбы", - сообщает УФСБ.
Возбуждено уголовное дело по статье "незаконные сбыт, хранение оружия и, его основных частей боеприпасов совершенные группой лиц по предварительному сговору".