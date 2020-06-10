Кинологи дали советы владельцам собак по выходу из самоизоляции

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Российская кинологическая федерация (РКФ) поделилась с РИА Новости советами для владельцев собак, которые помогут плавно выйти из режима самоизоляции.

"За время самоизоляции наши юные питомцы привыкли к постоянному вниманию и нахождению рядом с хозяином. Такое повышенное внимание может развить чрезмерную зависимость у собаки, и тогда резкое сокращение общения с животным может вызвать крайнюю тревогу у питомца. Каждый владелец должен позаботиться о том, чтобы возвращение к привычному укладу жизни не сказалось на здоровье собаки", - сказал РИА Новости президент РКФ Владимир Голубев.

Приучайте к разлуке

Резкое сокращение часов пребывания с хозяином может привести к деструктивному поведению питомца, особенно если речь о щенке, который еще не получил опыта долгой разлуки с владельцем, заявляют кинологи.

"Для того, чтобы избежать стресса у щенка, необходимо постепенно подготавливать его к разлуке. Начните оставлять питомца в отдельной комнате на небольшие промежутки времени – 5, 10, 15 минут, позже оставляя на час-два. Постепенно собака привыкнет ждать, и это не будет вызывать у неё стресс", - советуют в РКФ.

Также для этих целей можно использовать специальную клетку или просторную переноску. Для начала запускать туда питомца с открытой дверцей, чтобы он мог спокойно привыкнуть к клетке и беспрепятственно выйти из неё. Затем требуется увеличить время нахождения в клетке до нескольких часов. "Создайте для собаки комфортное место, в котором она будет чувствовать себя в безопасности, положите туда любимые игрушки и мягкий плед. Многие владельцы ассоциируют клетку с жестоким обращением и ограничением передвижения, но это не так. Клетка для собак – собственная комната, укромный угол, в котором она будет чувствовать себя в безопасности", - говорят кинологи.

Для того, чтобы собака не испытывала стресс от одиночества, ей нужно обеспечить возможность для самостоятельных игр. Для этого кинологи советуют купить специализированные игрушки для собак. Они помогут занять пса и будут способствовать его умственному развитию.

Как отмечают кинологи, даже во время самоизоляции внимание со стороны хозяина должно быть дозированным. "Уделяйте вашей собаке время регулярно, но не потакайте её навязчивости. Приучите животное к тому, что вы сами регулируете ваше общение. Также не стоит навязывать свое общество питомцу, у него должно быть место, куда он может уйти, чтобы побыть в одиночестве", - сказали кинологи.

Перед выездом на природу

Перед тем, как вернуться к привычным длительным прогулкам, выездам за город и на дачу, кинологи советуют провести обработку собаки от внешних паразитов, в первую очередь от клещей.

"Так же сделайте все необходимые плановые прививки, если вы перенесли сроки вакцинации из-за ограничения передвижений", - сказали кинологи.