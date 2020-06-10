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В РВИО рассказали о создании в Германии группировки советских войск
2020-06-10T04:44
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германия
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В РВИО рассказали о создании в Германии группировки советских войск

03:36 10.06.2020 (обновлено: 04:44 10.06.2020)
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© РИА Новости / Виктор ТеминЗнамя Победы над рейхстагом
Знамя Победы над рейхстагом
© РИА Новости / Виктор Темин
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Послевоенная обстановка 1945 года потребовала от СССР создать мощное объединение войск в Германии для поддержания безопасности и порядка, способное вести крупные оборонительные и наступательные операции, а в случае необходимости достигнуть Ла-Манша, рассказал РИА Новости эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов.
Группа советских оккупационных войск в Германии (ГСОВГ) начала работу 10 июня 1945 года. Она была создана на базе трех фронтов - 1-го и 2-го Белорусского и 1-го Украинского. Полевое управление группы было сформировано на базе полевого управления 1-го Белорусского фронта, которое размещалось в городе Потсдам, затем его перевели в пригород Берлина Вюнсдорф.
"Послевоенная обстановка 1945 года требовала содержать крупную группировку войск на западном направлении, в ее задачу входило в случае необходимости провести крупные оборонительные и наступательные операции. Даже натовские офицеры признавали, что в течение четырех суток группировка могла достигнуть Ла-Манша. Танковые армии были готовы концентрическими ударами взломать оборону вероятного противника либо сдержать натиск врага, пока мобилизуется остальная советская армия", - заявил Буранов.
Историк напомнил, что первым главнокомандующим ГСОВГ и одновременно главнокомандующим Советской военной администрации в Германии был назначен маршал Советского Союза Георгий Жуков.
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"В ГСОВГ вошли фронты после масштабного сокращения. Территорию Германии покинули более 50 дивизий (включая авиационные и зенитно-артиллерийские), десятки полков, отдельных батальонов и частей обеспечения. Численность группы в результате послевоенной мобилизации составила к 1949 году 2,9 миллиона человек", - рассказал историк.
Тем не менее, по мнению эксперта, ГСОВГ со дня своего основания являлась самой сильной группировкой войск в Европе, в ее состав входило несколько общевойсковых и танковых армий, воздушная армия, соединения и части родов войск, специальных войск и тыла. Войска были полностью укомплектованы и оснащены самым современным вооружением. В лучшие годы численность ГСВГ доходила почти до 1,5 миллионов солдат и офицеров, а на ее вооружении стояло до пяти тысяч танков, до десяти тысяч бронированных машин, полторы тысячи самолетов и вертолетов, до пяти тысяч орудий. Боевая подготовка велась на самом высоком уровне.
"В первые послевоенные годы войска группы привлекались к охране границы советской зоны оккупации и оказывали поддержку советской военной администрацией. Спустя восемь лет после образования ГДР охрана государственной границы была передана пограничным войскам ГДР, а за группой было сохранено право контроля проезда в Западный Берлин военнослужащих США, Великобритании и Франции ", - заявил Буранов.
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Эксперт РВИО отметил, что гарнизоны ГСОВГ были размещены в местах дислокации бывших баз вермахта, боевая подготовка велась на тех же аэродромах и полигонах. На территории Восточной Германии (впоследствии ГДР) была создана настоящая маленькая страна внутри страны. Здесь были собственные военные городки, офицерские клубы, дома культуры, детские сады и школы, казармы, боксы для техники и даже театр и многое другое. Всего на территории ГДР было свыше 21 тысячи зданий в 777 военных городках, рассказал эксперт РВИО.
"В 1954 года ГСОВГ получила название группа советских войск в Германии (ГСВГ). В июне 1989 году ГСВГ была переименована в Западную группу войск (ЗГВ)", - рассказал историк.
После распада СССР ЗГВ перешла под юрисдикцию Российской Федерации, взявшую на себя обязательства по дальнейшему выводу войск, который был завершен 31 августа 1994 года, тогда Германию покинули 338 тысяч военных и 115 тысяч единиц боевой техники.
"На протяжении многих лет группа обеспечивала международную стабильность, группа уравновешивала натовскую военную мощь в Европе. И в этом нет преувеличения. Советские танки вставали на пути американских машин в ходе нескольких "Берлинских кризисов" 1948, 1949, 1953, 1961 годов, участвовали в операции "Дунай" 1968 года, когда советские войска вводились на территорию Чехословакии", - заявил Буранов.
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