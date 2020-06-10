В РВИО рассказали о создании в Германии группировки советских войск

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Послевоенная обстановка 1945 года потребовала от Послевоенная обстановка 1945 года потребовала от СССР создать мощное объединение войск в Германии для поддержания безопасности и порядка, способное вести крупные оборонительные и наступательные операции, а в случае необходимости достигнуть Ла-Манша , рассказал РИА Новости эксперт Российского военно-исторического общества ( РВИО ) Никита Буранов.

Группа советских оккупационных войск в Германии (ГСОВГ) начала работу 10 июня 1945 года. Она была создана на базе трех фронтов - 1-го и 2-го Белорусского и 1-го Украинского. Полевое управление группы было сформировано на базе полевого управления 1-го Белорусского фронта, которое размещалось в городе Потсдам , затем его перевели в пригород Берлина Вюнсдорф.

"Послевоенная обстановка 1945 года требовала содержать крупную группировку войск на западном направлении, в ее задачу входило в случае необходимости провести крупные оборонительные и наступательные операции. Даже натовские офицеры признавали, что в течение четырех суток группировка могла достигнуть Ла-Манша. Танковые армии были готовы концентрическими ударами взломать оборону вероятного противника либо сдержать натиск врага, пока мобилизуется остальная советская армия", - заявил Буранов.

Историк напомнил, что первым главнокомандующим ГСОВГ и одновременно главнокомандующим Советской военной администрации в Германии был назначен маршал Советского Союза Георгий Жуков.

"В ГСОВГ вошли фронты после масштабного сокращения. Территорию Германии покинули более 50 дивизий (включая авиационные и зенитно-артиллерийские), десятки полков, отдельных батальонов и частей обеспечения. Численность группы в результате послевоенной мобилизации составила к 1949 году 2,9 миллиона человек", - рассказал историк.

Тем не менее, по мнению эксперта, ГСОВГ со дня своего основания являлась самой сильной группировкой войск в Европе , в ее состав входило несколько общевойсковых и танковых армий, воздушная армия, соединения и части родов войск, специальных войск и тыла. Войска были полностью укомплектованы и оснащены самым современным вооружением. В лучшие годы численность ГСВГ доходила почти до 1,5 миллионов солдат и офицеров, а на ее вооружении стояло до пяти тысяч танков, до десяти тысяч бронированных машин, полторы тысячи самолетов и вертолетов, до пяти тысяч орудий. Боевая подготовка велась на самом высоком уровне.

"В первые послевоенные годы войска группы привлекались к охране границы советской зоны оккупации и оказывали поддержку советской военной администрацией. Спустя восемь лет после образования ГДР охрана государственной границы была передана пограничным войскам ГДР, а за группой было сохранено право контроля проезда в Западный Берлин военнослужащих США, Великобритании Франции ", - заявил Буранов.

Эксперт РВИО отметил, что гарнизоны ГСОВГ были размещены в местах дислокации бывших баз вермахта, боевая подготовка велась на тех же аэродромах и полигонах. На территории Восточной Германии (впоследствии ГДР) была создана настоящая маленькая страна внутри страны. Здесь были собственные военные городки, офицерские клубы, дома культуры, детские сады и школы, казармы, боксы для техники и даже театр и многое другое. Всего на территории ГДР было свыше 21 тысячи зданий в 777 военных городках, рассказал эксперт РВИО.

"В 1954 года ГСОВГ получила название группа советских войск в Германии (ГСВГ). В июне 1989 году ГСВГ была переименована в Западную группу войск (ЗГВ)", - рассказал историк.

После распада СССР ЗГВ перешла под юрисдикцию Российской Федерации , взявшую на себя обязательства по дальнейшему выводу войск, который был завершен 31 августа 1994 года, тогда Германию покинули 338 тысяч военных и 115 тысяч единиц боевой техники.