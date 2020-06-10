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Соловьев назвал Ефремова "подонком" после смертельного ДТП
2020-06-10T03:24
дтп с участием михаила ефремова
владимир соловьев (телеведущий)
михаил ефремов
москва
происшествия
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дтп с участием михаила ефремова, владимир соловьев (телеведущий), михаил ефремов, москва, происшествия

Соловьев назвал Ефремова "подонком" после смертельного ДТП

03:24 10.06.2020
1197
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Актер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев назвал актера Михаила Ефремова "мерзавцем" "гражданином убийцей". Такое заявление в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".
"Сволочь конченая, мерзавец, наркоман, алкоголик, подонок, гражданин убийца", - заявил журналист, комментируя инцидент.
При этом Соловьев выразил мнение, что Ефремов на самом деле не раскаялся, это лишь "игра".
В понедельник вечером у дома №3 на Смоленской площади Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "ВАЗом", водитель которого пострадал и был госпитализирован. Полиция задержала актера, экспертиза показала, что он был пьян. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что в крови артиста нашли следы кокаина и марихуаны.
Актер Михаил Ефремов в Таганском районном суде
01:25
Главный нарколог Минздрава рассказал о пьянстве Ефремова
Во вторник утром стало известно, что пострадавший в ДТП умер в больнице.
Сам Ефремов не пострадал, его отпустили под подписку о невыезде. Днем 9 июня в квартиру к актеру пришла полиция, его увезли на допрос. В ГУ МВД России по Москве заявили о задержании артиста. В его отношении заведено уголовное дело.
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваВладимир Соловьев (телеведущий)Михаил ЕфремовМоскваПроисшествия
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