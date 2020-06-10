https://ria.ru/20200610/1572719957.html
"Коммунисты России" предложили отмечать День России 18 марта
2020-06-10T03:23
2020-06-10T03:23
россия
коммунисты россии
день россии
общество
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россия, коммунисты россии, день россии, общество
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости.
Партия "Коммунисты России
" предлагает перенести День России
с 12 июня на дату воссоединения с Крымом - 18 марта, рассказал председатель ЦК партии Максим Сурайкин
.
"Мы считаем, что надо выбрать другой день для Дня России, я думаю, что в современных реалиях наиболее уместен день воссоединения крымского народа с Россией 18 марта", - сообщил РИА Новости Сурайкин.
По его словам, к этому празднику партия относится двояко – с одной стороны, такой государственный праздник у России должен быть, а с другой стороны, дата изначально выбрана неудачно, потому что в этот день была принята декларация о независимости Верховным Советом СССР
.
"Мало того, что Россия никогда не была колонией, и мы как патриоты сделаем все, чтобы она никогда не стала колонией, декларацию независимости принимали всегда колониальные страны. Но самое главное, это стало отправной точкой разрушения Советского Союза, поэтому мы всегда будем бороться за нашу Россию и всегда в ее честь работать и побеждать. А так, мы ничего не имеем против сути праздника и даже поддерживаем идею, что один день должен быть государственный праздник", - пояснил председатель ЦК партии.
Также он отметил, что коммунисты День России празднуют в день воссоединения с народом Крыма.
"А в этот день мы просто печально вспоминаем декларацию независимости, которая не имела никакого значения", - добавил Сурайкин.