"Коммунисты России" предложили отмечать День России 18 марта

"Мы считаем, что надо выбрать другой день для Дня России, я думаю, что в современных реалиях наиболее уместен день воссоединения крымского народа с Россией 18 марта", - сообщил РИА Новости Сурайкин.

"Мало того, что Россия никогда не была колонией, и мы как патриоты сделаем все, чтобы она никогда не стала колонией, декларацию независимости принимали всегда колониальные страны. Но самое главное, это стало отправной точкой разрушения Советского Союза, поэтому мы всегда будем бороться за нашу Россию и всегда в ее честь работать и побеждать. А так, мы ничего не имеем против сути праздника и даже поддерживаем идею, что один день должен быть государственный праздник", - пояснил председатель ЦК партии.