Онколог оценил риск осложнений у больных раком от прививки от COVID-19

"Любая медицинская манипуляция имеет свои плюсы и минусы, и она осуществляется в том случае, если плюсы перевешивают минусы. Если речь идет о коронавирусе, скорее всего, вакцина не будет более токсична, чем те, которые есть сейчас, и шанс осложнений (от вакцинации) будет многократно перевешен снижением риска умереть от этой болезни или иметь какие-то тяжелые последствия", - рассказал РИА Новости Жуков.