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Онколог оценил риск осложнений у больных раком от прививки от COVID-19
2020-06-10T03:19
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Онколог оценил риск осложнений у больных раком от прививки от COVID-19

03:19 10.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пациентам с онкологическими заболеваниями следует ставить прививку от COVID-19, когда появится вакцина, риск осложнений у больного от вакцинации будет существенно ниже пользы, заявил руководитель отдела междисциплинарной онкологии центра имени Дмитрия Рогачева, доктор наук, профессор, член правления Российского общества клинической онкологии Николай Жуков.
"Любая медицинская манипуляция имеет свои плюсы и минусы, и она осуществляется в том случае, если плюсы перевешивают минусы. Если речь идет о коронавирусе, скорее всего, вакцина не будет более токсична, чем те, которые есть сейчас, и шанс осложнений (от вакцинации) будет многократно перевешен снижением риска умереть от этой болезни или иметь какие-то тяжелые последствия", - рассказал РИА Новости Жуков.
Он отметил, что люди с онкологическими заболеваниями находятся в группе риска, и эта категория должна находиться в первых рядах на вакцинацию.
Вакцинация в целом для людей с онкологическими заболеваниями также проводится, исключения бывают очень редко, большинство вакцин - достаточно безопасные препараты, которые имеют минимум осложнений, пояснил Жуков.
"Есть отдельная ситуация, это пациенты после трансплантации костного мозга, где имеет смысл оценить риски", - уточнил эксперт.
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