Калининградские власти надеются открыть регион для туристов с 15 июня

"Мы рассчитываем, что примерно с 15 июня, если все останется как сейчас с точки зрения динамики заболеваемости, требования Роспотребнадзора позволят нам открыться не только для калининградцев, но и для жителей других регионов России. Для них могут быть определенные требования — оплаченная бронь в гостинице, например", - сказал Ермак.