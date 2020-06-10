https://ria.ru/20200610/1572719800.html
Калининградские власти надеются открыть регион для туристов с 15 июня
2020-06-10T03:07
2020-06-10T03:07
туризм
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
калининградская область
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, калининградская область, общество
КАЛИНИНГРАД, 10 июн - РИА Новости. Калининградские власти
надеются открыть регион для российских туристов ориентировочно с 15 июня, если ситуация с распространением коронавируса
не ухудшится, рассказал РИА Новости региональный министр по культуре и туризму Андрей Ермак.
"Мы рассчитываем, что примерно с 15 июня, если все останется как сейчас с точки зрения динамики заболеваемости, требования Роспотребнадзора позволят нам открыться не только для калининградцев, но и для жителей других регионов России. Для них могут быть определенные требования — оплаченная бронь в гостинице, например", - сказал Ермак.
Он отметил, что власти рассчитывают, что в это же время могут быть открыты и летние кафе, которым проще выполнить все требования Роспотребназдора.
По данным регионального оперштаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, в Калининградской области на COVID-19 обследованы 62,9 тысячи человек. Выявлено 1858 случаев заражения (45 за сутки), из них 847 человек выздоровели (65 за минувшие сутки), умер 31 (двое за сутки), остаются под медицинским наблюдением 4548 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.